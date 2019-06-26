خامنئي ردا على العقوبات الأمريكية: ضغوط الولايات المتحدة لن تؤثر على إيران

أكد المرشد الأعلى في إيران، على خامنئي، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن ترضخ للضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة عبر فرض عقوبات على خلفية برنامجها النووي، وذلك بعد ساعات من توقيع واشنطن عقوبات جديدة تشمل خامنئي ومكتبه.

ونقل التلفزيون الإيراني عن خامنئي قوله: "لن تؤثر ضغوط الأعداء الظالمة مهما تزايدت، لأن الشعب الإيراني يسعى لتحقيق الاستقلال والتقدم والكرامة".

وأضاف خامنئي، قائلا: "عندما تقول وسائل الإعلام الأجنبية لا يمكن تركيع إيران فإنما يعود ذلك إلى 40 عاما من حركة الشعب الإيراني، ولا يعود لضغوط شهر أو ستة أشهر أو القضايا التي طرأت أخيرا".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين الفائت، التوقيع على أمر تنفيذي يتضمن فرض عقوبات جديدة على إيران تشمل المرشد الأعلى للثورة.

كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 8 من قادة الحرس الثوري الإيراني، وأكدت أنها ستضع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على قائمة العقوبات في وقت لاحق هذا الأسبوع.