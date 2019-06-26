الدفاع التركية تعلن مقتل جندي وإصابة 5 شمال سوريا

وقالت الوزارة في بيان لها بحسب "رويترز": إن الخسائر البشرية حدثت خلال اشتباكات مع وحدات حماية الشعب الكردية السورية و حزب العمال الكردستاني في منطقة نفذت فيها أنقرة عملية غصن الزيتون العام الماضي، حينما انتزع الجيش التركي منطقة عفرين من قبضة فصائل كردية سورية.

وتقول تركيا إن وحدات حماية الشعب المدعومة من الولايات المتحدة لا يمكن تمييزها عن حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

وتعلن الدفاع التركية كل فترة تحييد مسلحين أكراد في المنطقة التي تتواجد بها في سوريا.

وأعلنت، الثلاثاء الماضي، عن تحييد 10 مسلحين أكراد، بدعوى تنفيذ هجوم على قاعدة عسكرية تركية في مدينة عفرين شمال غربي سوريا، الأحد الماضي، ما أسفر عن مقتل جندي تركي وإصابة 5 آخرين.