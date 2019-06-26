إسرائيل تستدعي السفير التشيلي لجلسة توبيخ

القدس — سبوتنيك. وبحسب القناة الإسرائيلية الثانية، فقد أمر "وزير الخارجية يسرائيل كاتس، بتوبيخ السفير بسبب مرافقة مسؤولين فلسطينيين كبار للرئيس التشيلي سبستيان بينيرا، خلال زيارته إلى الحرم القدسي يوم أمس الثلاثاء، وهو الأمر الذي اعتبر أنه يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه قبل الزيارة".
يذكر أن من بين المسؤولين والوزراء الفلسطينيين الذي رافقوا الرئيس التشيلي، كان وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية فادي الهدمي، وعدد من المسؤولين في دائرة الأوقاف الإسلامية.
وكان الرئيس التشيلي قد وصل، يوم أمس الأول، في زيارة رسمية إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، حيث يلتقي اليوم بنظيره الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، كما يزور نظيره الفلسطيني محمود عباس، يوم غد الخميس، في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله في الضفة الغربية.
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