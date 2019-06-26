افتتاح كلية خاصة بالطائرات المسيرة في إيران

افتتح سلاح الجو الإيراني كلية للطائرات دون طيار، في مقاطعة قم الوسطى، في حفل شارك نائب القائد العام للجيش العميد محمد حسين دادرس وقائد القوات الجوية العميد عزيز نصير زاده.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن الحفل أقيم في قاعدة قم الجوية. وزار دادرس أقساما مختلفة من الكلية، بما في ذلك كتيبة الطيران وإدارة الصيانة والإصلاح وقسم التدريب التجريبي.

وقال قائد وحدة الطائرات المسيرة التابعة للقوة البرية للجيش الإيراني، العميد شهرام حسن نجاد: "اليوم وبفضل نعمة الثورة الإسلامية نتمتع بخطوط الإنتاج والتكنولوجيا المحلية لاستخدام الطائرات دون طيار".

Air Force Inaugurates Drone College in Central Iranhttps://t.co/UR1xJ0wsUL pic.twitter.com/tfUqCmekgv — Fars News Agency (@EnglishFars) June 26, 2019

​وتابع: "في الواقع لقد وصلنا إلى ذروتها ودرجة عالية في إنتاج الطائرات دون طيار"، مضيفا أنه "استنادا إلى مصادر رسمية، فإن إيران ضمن الدول الخمس المتقدمة في العالم لإنتاج الطائرات دون طيار".

وذكرت الوكالة أنه خلال الحفل تم افتتاح أول مركز للطيران، مجهز بتقنية الليزر لبرنامج إطلاق الخدمات (LSP).

وأوضحت أن الطائرة دون طيار قادرة على إرسال المعلومات التي حصلت عليها أجهزة الاستشعار لنظام الطيار الآلي ويستخدم نظام الملاحة INS / GPS. كما تتمتع الطائرة الإيرانية الصنع أيضا بقدرات لإرسال صور عالية الجودة إلى الأرض.