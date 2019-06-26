الرياض وسيئول توقعان مذكرات تفاهم وتسليم رخصتي استثمار لشركات كورية في السعودية

وقعت السعودية وكوريا الجنوبية، في سيؤول، اليوم الأربعاء، 15 مذكرة تفاهم، بالإضافة إلى تسليم رخصتي استثمار من الهيئة العامة للاستثمار، لشركات كورية، لبدء أعمالها في المملكة.