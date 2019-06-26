امرأة تروي ما شاهدته بعد موتها لنصف ساعة تقريبا

وكتبت جريدة "دايلي ميل " البريطانية أن تينا هاينز، كانت تتمتع بصحة جيدة، إلا أنها تعرضت إلى أزمة قلبية عندما كانت تتمشى مع زوجها بالقرب من منزلهما في مدينة فينكس بولاية أريزونا في شباط / فبرايرعام 2018. وفور سقوط تينا، سارع زوجها إلى إجراء بعض الإسعافات الأولية لتنشيط قلبها قبل وصول رجال الإسعاف ونقلها إلى المستشفى. حسبما كتب أحد أقاربها على صفحته في "إنستغرام".
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(sharing because this story is too cool not to share) A little over a year ago my Aunt Tina, one of the most amazing, discerning, and healthy people I know had an unexpected cardiac arrest and according to doctors had died and was brought back to life four times by my Uncle Brian and first responders before arriving to the hospital. She was put on a defibrillator and after miraculously waking up the first thing she did, unable to speak because she was intubated, was ask for a pen and in my cousins journal wrote “it’s real”. The people in the room asked “what’s real?” and she responded by pointing up to heaven with tears in her eyes. Her story is too real not to share and has given me a stronger confidence in a faith that so often goes unseen. It has given me a tangibleness to an eternal hope that is not too far away. I love you @_tinahines! The way you boldly love Jesus and others has changed the way I hope to live and love❤️
تينا كادت أن تفارق الحياة بالرغم من محاولات فريق الإسعاف لإنقاذها، حيث قاموا بإنعاش قلبها 6 مرات قبل وصولها إلى المستشفى. وحسب رواية الأطباء فإن، تينا، فارقت الحياة لمدة 27 دقيقة ثم عادت إلى الحياة وكانت غير قادرة على الحركة والكلام.
وبعد استفاقتها، طلبت من الأشخاص الموجودين بجوارها إعطاءها أي شيء للكتابة لتدوين ما رأته، مدعية أنها تخص أشياء رأتها في الجنة.
في البداية، كتبت بخط غير واضح "إنها حقيقة".
وأضافت أنها رأت المسيح يقف أمام بوابة سوداء وراءها ضوء أصفر ساطع ومتوهج. وبعد استعادة تينا عافيتها باشرت في سرد قصتها التي زادتها إيمانا وتهدف لنشرها.
القصة لاقت رواجا كبيرا بين السكان وخاصة ابنة أختها التي تأثرت بها لدرجة أنها قامت برسم وشم وشمًا على يدها الكلمات التي كتبتها خالتها بعد عودتها للحياة.
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