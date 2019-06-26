مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في أنقرة: التهديد الأمريكي لن يحقق شيئا مع تركيا

قال الدكتور أحمد أويصال، مدير مركز دراسات "الشرق الأوسط" في أنقرة، إن الولايات المتحدة تنادي دائما بالسوق الحر، لكنها في المجال العسكري تقول بصوت عال إنها تحتكر سوق الأسلحة حول العالم، وتحاول منع تركيا بكل الطرق من شراء منظومة الصواريخ الروسية "إس400".

وأضاف: "هذا لا يتطابق مع مبادئ السياسية وقواعد التحالفات، فضلا عن أن نظام التهديدات الأمريكي لن يحقق شيئا مع تركيا".

وتابع أويصال، في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك ": "تركيا تتمسك باستقلاليتها، وتستطيع دفع ثمن ذلك، فلدى تركيا مصالح اقتصادية وعسكرية توازن بينها، لكن في النهاية أنقرة من تقرر بعكس دول أخرى في المنطقة التي تملى عليهم الشروط الأمريكية، هناك فرق كبير بين الحالتين، فتركيا تفاضل وتوازن بين مصالحها مع واشنطن وروسيا ودول أخرى، وتقرر في النهاية ".

وحول تهديد الولايات المتحدة بمنع تركيا من تشغيل طائرات إف 35، أكد مدير مركز دراسات "الشرق الأوسط" في أنقرة أن "هذه الصفقة ومصيرها قد حسما، فتركيا اشترت المنظومة، بينما تشغيلها من عدمه يعود لها وليس لآخرين، فهناك بعض الفروقات بين نظام الناتو والنظام الروسي التقني، لكن تركيا تستطيع استخدام الصواريخ بالطريقة التي تراها، وكما تريد".

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قد أكد، قبل أيام، أن تركيا تبحث حاليا موعد استلام منظومة الدفاع الصاروخية الروسية إس 400 ومن غير الممكن التراجع عن شرائها.

وقال جاويش أوغلو : "يصعب علينا فهم موقف الولايات المتحدة بشأن منظومة إس- 400"، متابعا: "الولايات المتحدة لم ترد إيجابيا على اقتراحاتنا البناءة بشأن منظومة إس 400، ونحن اشترينا هذه المنظومة بغض النظر عن فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على تركيا…ونناقش حاليا موعد تسليم المنظومة ومن غير الممكن أن نتراجع عن شرائها".

وأضاف جاويش أوغلو: "الشركاء الآخرون في مشروع مقاتلات إف- 35 لا يؤيدون خطوات الولايات المتحدة وهم منزعجون من موقفها وهي لا تنسجم مع اتفاق الشراكة".

وأكد وزير الخارجية التركي: "لا نستطيع أن ننتظر من الناتو أو حلفائنا حماية تركيا في حال تعرضها لأي هجوم؛ لأن الناتو لا يستطيع أن يحمي سوى 30% من المجال الجوي التركي"، مشددا: "لا يحق لأي بلد توجيه التعليمات لتركيا".