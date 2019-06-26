ترامب يصف ألمانيا بأنها شريك "فاشل"

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ألمانيا بالتقصير في الإنفاق على الدفاع في إطار حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ووصف الرئيس الأمريكي ألمانيا بأنها شريك "فاشل"، بسحب ما نقلته "سكاي نيوز".

وقال ترامب إن الصين تريد اتفاقا تجاريا مع الولايات المتحدة لأن اقتصادها ينهار.

وتحدث عن الأزمة مع إيران، قائلا "لن يكون هناك قوات أمريكية على الأرض في حال اندلاع مواجهة مع إيران".

وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله ألا تخوض بلاده حربا ضد إيران، مؤكدا في الوقت ذاته أن مثل تلك الحرب لن تستمر لوقت طويل إذا ما اندلعت.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة (فوكس نيوز) الأمريكية، عن احتمالات قيام حرب أمريكية — إيرانية "آمل ألا نفعل، إلا أننا في موقف شديد القوة، وإذا ما حدث شيء، فلن يستمر لوقت طويل".

وأوضح ترامب أنه لا يرغب بإرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى الشرق الأوسط حتى في حال نشوب نزاع مسلح.