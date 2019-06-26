صور صادمة لمهاجر وابنته تذكر العالم بالطفل السوري "إيلان"

لقي مهاجر سلفادوري وابنته البالغة عامين مصرعهما غرقا أثناء محاولتها عبور نهر ريو غراندي من المكسيك إلى الولايات المتحدة، وهو ما أثار حالة واسعة من الغضب.

وانتشرت صورة الأب وابنته على شاطئ نهر ريو غاندي، وهما ملقيان على وجهيهما وقد وضع رأسها الصغير داخل قميصه من الظهر ليستطيع السباحة حاملا إياها، وفي الصورة يظهر ذراع الفتاة ملتف حول عنق والدها.

أثارت الصور التي التقطتها الصحفية التي تقيم في المكسيك جوليا لو دوك، الاثنين الماضي، وفور نشرها أصيب الكثير بالصدمة والغضب بسبب الخطر الذي يواجهه المهاجرون الساعون إلى اللجوء.

“Óscar Alberto Martínez Ramírez, frustrated because the family from El Salvador were unable to present themselves to U.S. authorities and request asylum, swam across the river with his daughter, Valeria.” They didn’t make it. This photo is so, so haunting. https://t.co/A8AuPLQ4vi pic.twitter.com/B6ctd6lQ8G — Brian Klaas (@brianklaas) June 25, 2019

​وبحسب "نيويورك تايمز" يدعى الأب أوسكار مارتينز راميريز، (25 عاما) وأنه فر من السلفادور مع زوجته البالغة 21 عاما وابنتهما، في نهاية الأسبوع الماضي إلى مدينة ماتاموروس الحدودية بالمكسيك، على أمل التقدم بطلب للجوء إلى الولايات المتحدة.

© AP Photo / Julia Le Duc زوجة المهاجر غير الشرعي الذي غرق مع ابنته، في موقع العثور على جثتيهما

وقررت الأسرة القيام بالرحلة الخطرة للعبور من المكسيك إلى الولايات المتحدة بعد ظهر الأحد بحسب تقرير محكمة مكسيكية.

​وكان راميريز يحمل طفلته على ظهره ويغطيها بالقميص الذي كان يرتديه لحمايتها، إلا أن التيارات العنيفة سحبت الاثنين واغرقتهما أمام أعين والدة الطفلة التي نجت ووصلت إلى الشاطئ.

Oscar Alberto Martinez Ramirez and his 23-month-old daughter Valeria are lying face down in a muddy river with the girl's head tucked inside her dad's shirt #impeachtrump https://t.co/xhrxV35Mzr — Mista Marmite (@mistamarmite) June 26, 2019

وعثر على الجثتين الاثنين في ماتاموروس في ولاية تاماوليباس.

وأثارت الصور الصادمة للأب وابنته وهما ممدان على وجهيهما في الماء الغضب في السلفادور والمكسيك حيث واجهت الحكومة انتقادات بسبب معاملتها للمهاجرين.

This is what a broken immigration system looks like.



Rest in peace Salvadoran migrant Oscar Alberto Martínez Ramírez and his nearly 2-year-old daughter Valeria #DontLookAway pic.twitter.com/fZ0EPf8SUL — Coby Owens (@CobyJOwens) June 25, 2019

​قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء "من المؤسف أن يحدث هذا.. مع إبعاد الولايات المتحدة المزيد من المهاجرين، هناك أشخاص يفقدون حياتهم ".

وأضاف الرئيس اليساري أن الـ 15 ألف جندي الذين نشرتهم حكومته على الحدود مع الولايات المتحدة ليس لديهم أوامر لوقف المهاجرين من العبور، وتعهد بالتحقيق في الحادثة.

© AP Photo / Julia Le Duc زوجة المهاجر الذي غرق مع ابنته تتلقى المساعدة من الشرطة المكسيكية

وسبق أن تعرض أوبرادور الذي تولى منصبه في كانون الأول/ديسمبر بوعد حماية حقوق المهاجرين، للانتقادات بسبب الصور التي التقطها مصور وكالة فرانس برس الأسبوع الماضي لعناصر من الحرس الوطني المسلحين وهم يعتقلون بالقوة امرأتين وفتاة في ريو غراندي.

​ويحمي القانون الدولي حقوق المهاجرين غير الموثقين بعبور الحدود للسعي للجوء، ولا توقف المكسيك عادة المهاجرين من العبور عند حدودها الشمالية.

Front page of Mexican paper La Jornada. Óscar Alberto Martínez Ramírez and 23-month-old Valeria found face down on the banks of the Rio Grande. Sixth migrant death in the area this week. Wonder if it will provoke a similar reaction to the 2015 image of 3y/o Alan Kurdi from Syria pic.twitter.com/vXXv5jqeAN — Suman Naishadham (@SumanNaishadham) June 25, 2019

وفي السابع من حزيران/يونيو توصل البلدان إلى اتفاق وافقت المكسيك بموجبه على تعزيز حدودها الجنوبية بنشر 6 آلاف من الحرس الوطني. وأمهلت واشنطن المكسيك 45 يوما للتحرك.

وأعادت الصور الجديدة للأذهان، صورة الطفل السوري إيلان، البالغ من العمر 3 سنوات، والتي جرفت جثته على ضفاف شاطئ في تركيا العام 2015، وباتت صورته أيقونة في الجدال الذي يلف قضية الهجرة والمهاجرين.

وقال النائب الديمقراطي في تكساس خواكين كاسترو، "إنها نسختنا من الصورة السورية للطفل البالغ من العمر 3 سنوات على الشاطئ"، وأضاف أنه يأمل أن تحدث الصورة فارق لدى الجمهور والمشرعين.

ونهاية الشهر الماضي، لوح الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية بنسبة 5% على السلع القادمة من المكسيك، اعتبارا من 10 يونيو القادم، طالما استمر تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى بلاده عبر الحدود.

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2019

​وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة، أن الرسوم الجمركية ستزداد تدريجيا، إذا لم توقف المكسيك "إلى حد كبير تدفق الأجانب غير الشرعيين عبر أراضيها".

واعتبرت المكسيك إعلان ترامب بـ"الكارثي"، وقال خيسوس سياذي، المسؤول في وزارة الخارجية المكسيكية، للصحفيين إنه "أمر كارثي، هذا التهديد إذا نفذ سيكون في منتهى الخطورة، وإذا حصل ذلك يجب أن نرد بقوة".