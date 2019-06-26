تسجيل
15:36 26 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    الموقع الذي عثر فيه على جثتي المهاجر غير الشرعي وابنته

    صور صادمة لمهاجر وابنته تذكر العالم بالطفل السوري "إيلان"

    © AP Photo / Julia Le Duc
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    لقي مهاجر سلفادوري وابنته البالغة عامين مصرعهما غرقا أثناء محاولتها عبور نهر ريو غراندي من المكسيك إلى الولايات المتحدة، وهو ما أثار حالة واسعة من الغضب.

    وانتشرت صورة الأب وابنته على شاطئ نهر ريو غاندي، وهما ملقيان على وجهيهما وقد وضع رأسها الصغير داخل قميصه من الظهر ليستطيع السباحة حاملا إياها، وفي الصورة يظهر ذراع الفتاة ملتف حول عنق والدها.

    أثارت الصور التي التقطتها الصحفية التي تقيم في المكسيك جوليا لو دوك، الاثنين الماضي، وفور نشرها أصيب الكثير بالصدمة والغضب بسبب الخطر الذي يواجهه المهاجرون الساعون إلى اللجوء.

    ​وبحسب "نيويورك تايمز" يدعى الأب أوسكار مارتينز راميريز، (25 عاما) وأنه فر من السلفادور مع زوجته البالغة 21 عاما وابنتهما، في نهاية الأسبوع الماضي إلى مدينة ماتاموروس الحدودية بالمكسيك، على أمل التقدم بطلب للجوء إلى الولايات المتحدة.

    زوجة المهاجر غير الشرعي الذي غرق مع ابنته، في موقع العثور على جثتيهما
    © AP Photo / Julia Le Duc
    زوجة المهاجر غير الشرعي الذي غرق مع ابنته، في موقع العثور على جثتيهما

    وقررت الأسرة القيام بالرحلة الخطرة للعبور من المكسيك إلى الولايات المتحدة بعد ظهر الأحد بحسب تقرير محكمة مكسيكية.

    ​وكان راميريز يحمل طفلته على ظهره ويغطيها بالقميص الذي كان يرتديه لحمايتها، إلا أن التيارات العنيفة سحبت الاثنين واغرقتهما أمام أعين والدة الطفلة التي نجت ووصلت إلى الشاطئ.

    وعثر على الجثتين الاثنين في ماتاموروس في ولاية تاماوليباس.

    وأثارت الصور الصادمة للأب وابنته وهما ممدان على وجهيهما في الماء الغضب في السلفادور والمكسيك حيث واجهت الحكومة انتقادات بسبب معاملتها للمهاجرين.

    ​قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء "من المؤسف أن يحدث هذا.. مع إبعاد الولايات المتحدة المزيد من المهاجرين، هناك أشخاص يفقدون حياتهم ".

    وأضاف الرئيس اليساري أن الـ 15 ألف جندي الذين نشرتهم حكومته على الحدود مع الولايات المتحدة ليس لديهم أوامر لوقف المهاجرين من العبور، وتعهد بالتحقيق في الحادثة.

    زوجة المهاجر الذي غرق مع ابنته تتلقى المساعدة من الشرطة المكسيكية
    © AP Photo / Julia Le Duc
    زوجة المهاجر الذي غرق مع ابنته تتلقى المساعدة من الشرطة المكسيكية

    وسبق أن تعرض أوبرادور الذي تولى منصبه في كانون الأول/ديسمبر بوعد حماية حقوق المهاجرين، للانتقادات بسبب الصور التي التقطها مصور وكالة فرانس برس الأسبوع الماضي لعناصر من الحرس الوطني المسلحين وهم يعتقلون بالقوة امرأتين وفتاة في ريو غراندي.

    ​ويحمي القانون الدولي حقوق المهاجرين غير الموثقين بعبور الحدود للسعي للجوء، ولا توقف المكسيك عادة المهاجرين من العبور عند حدودها الشمالية.

    وفي السابع من حزيران/يونيو توصل البلدان إلى اتفاق وافقت المكسيك بموجبه على تعزيز حدودها الجنوبية بنشر 6 آلاف من الحرس الوطني. وأمهلت واشنطن المكسيك 45 يوما للتحرك.

    وأعادت الصور الجديدة للأذهان، صورة الطفل السوري إيلان، البالغ من العمر 3 سنوات، والتي جرفت جثته على ضفاف شاطئ في تركيا العام 2015، وباتت صورته أيقونة في الجدال الذي يلف قضية الهجرة والمهاجرين.

    وقال النائب الديمقراطي في تكساس خواكين كاسترو، "إنها نسختنا من الصورة السورية للطفل البالغ من العمر 3 سنوات على الشاطئ"، وأضاف أنه يأمل أن تحدث الصورة فارق لدى الجمهور والمشرعين.

    ونهاية الشهر الماضي، لوح الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية بنسبة 5% على السلع القادمة من المكسيك، اعتبارا من 10 يونيو القادم، طالما استمر تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى بلاده عبر الحدود.

    ​وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة، أن الرسوم الجمركية ستزداد تدريجيا، إذا لم توقف المكسيك "إلى حد كبير تدفق الأجانب غير الشرعيين عبر أراضيها".

    واعتبرت المكسيك إعلان ترامب بـ"الكارثي"، وقال خيسوس سياذي، المسؤول في وزارة الخارجية المكسيكية، للصحفيين إنه "أمر كارثي، هذا التهديد إذا نفذ سيكون في منتهى الخطورة، وإذا حصل ذلك يجب أن نرد بقوة".

    انظر أيضا:

    ترامب يعلن تأجيل ترحيل المهاجرين لمدة أسبوعين ويكشف السبب
    صحيفة: الولايات المتحدة تبدأ حملة موسعة ضد المهاجرين
    ترامب يعتزم إجلاء ملايين المهاجرين غير الشرعيين خلال أيام
    القبض على جماعة جزائرية في إسبانيا تنقل المهاجرين غير الشرعيين بحرا
    إيران: ملف إخراج المهاجرين الأفغان من البلاد خطوة قابلة للتنفيذ
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الهجرة واللجوء, أخبار الهجرة غير الشرعية, المهاجرين, سلفادور, أمريكا, المكسيك
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    تلاميذ مدارس في مخيم عموم الاتحاد السوفيتي أرتيك باسم ف. إ. لينين، 1963
    "أرتيك"...جوهرة المخيمات الصيفية السوفيتية
    العالم على حافة فقدان السيطرة
    العالم على حافة "فقدان السيطرة"
    الأرقام القياسية لجسر القرم
    الأرقام القياسية لجسر القرم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك