بوتين يلتقي مع السيسي وابن سلمان على هامش قمة العشرين

أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، أنه بعد فعاليات قمة مجموعة العشرين، من المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

موسكو — سبوتنيك. وقال مساعد الرئيس الروسي للصحفيين "سنتحدث مع الرئيس المصري [عبد الفتاح] السيسي، وبعد ذلك، مع ولي العهد ووزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان".

وأضاف أوشاكوف ردا على سؤال حول المواضيع التي ستبحث مع العاهل السعودي:

الكثير من القضايا الرئيسية، لكن إذا تحدثنا عن الموضوع الرئيسي، فهو بالطبع التحضير لزيارتنا إلى الرياض، التي من المقرر إجراؤها في أكتوبر.

وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 حزيران/ يونيو الجاري، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام. وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.

ومن المقرر أيضا أن يجري الرئيس الروسي محادثات، على هامش قمة العشرين، مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، حسبما أعلن مساعد الرئيس يوري أوشاكوف.