بلير: حدث تحول كبير في المنطقة بشأن القضية الفلسطينية

قال رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، إن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحولا كبيرا بشأن القضية الفلسطينية، بعد أن كانت في طريق مسدود.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية مع جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد، على هامش "ورشة المنامة" الخاصة ببحث الجانب الاقتصادي لما يطلق عليه "صفقة القرن" لتسوية القضية الفلسطينية.\

LIVE: A conversation gets underway between Jared Kushner and former British Prime Minister Tony Blair entitled: The path towards achieving prosperity https://t.co/zZGHZ04tm5 #PeaceToProsperity #BahrainConference: pic.twitter.com/Dv6IsYK3qe — Arab News (@arabnews) June 26, 2019

وقال بلير: "تعلمنا دروسا خلال تجربتنا السياسية، أبرزها أهمية التفكر الإبداعي، حول الظروف المحيطة خلال اتخاذ القرار.

Now @ #BahrainConference Tony Blair interviewing Jared Kushner. He may just have been the only one so far to say "2 states." — Neri Zilber (@NeriZilber) June 26, 2019

وتابع: "كان البعض يقول إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يستعصي على الحل، ولا يجب التدخل فيه"، مضيفا: "كانت إجابتي بأنه هناك إمكانية للتوصل إلى حل وأن يعيش الشعبان (الفلسطيني والإسرائيلي) في سلام".

وانطلق مؤتمر المنامة، أمس الثلاثاء 25 يونيو، ويستمر حتى اليوم الأربعاء 26 يونيو، ويعقد برئاسة جاريد كوشنر، مستشار ترامب وصهره، لعرض خطة السلام، التي طال انتظارها لحل النزاع، التي قال المسؤولون الأمريكان إنها تتضمن شقا سياسيا سيعلن لاحقا.

ومن المقرر أن تجذب الخطة استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار، لصالح الفلسطينيين وإيجاد مليون فرصة عمل لهم، إضافة إلى خطة لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، وتستمر على مدى 10 سنوات.