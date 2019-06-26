استطلاع يكشف رأي الأمريكان في قرار ترامب إلغاء الهجوم على إيران

كشف استطلاع حديث للرأي في أمريكا، أن أغلب الناخبين في الولايات المتحدة اتفقوا مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بالعدول عن توجيه ضربات جوية لإيران.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته مؤسستا (مورنينج كونسالت وبوليتيكو)، أن هناك نسبة ضئيلة من التأييد الشعبي للقيام بعمل عسكري في منطقة الخليج، بحسب "بيزنس إنسايدر".

وكشفت نتائج الاستطلاع أن نحو الثلث (36%) فقط من المشاركين فيه شجعوا توجيه ضربة عسكرية للإيرانيين بعد قيامهم بإسقاط طائرة أمريكية دون طيار.

وعارض القرار (42%) منهم، فيما أيد (59%) ممن يصفون أنفسهم بالجمهوريين، شن عمل عسكري على إيران، وهو ما كان أعلى بكثير من الديمقراطيين الذين كانت نسبتهم (23%).

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، الجمعة الماضية، أنه ألغى هجوما، تم تجهيزه بالفعل، على إيران، نظرا لعدد القتلى الذي قد يخلفه، وهو ما لا يتناسب مع إسقاط طائرة أمريكية دون طيار، مشيرا إلى أن الأمر كان ليختلف لو كانت الطائرة مأهولة بمواطنين أمريكيين.

وقال ترامب إنه يعتقد أن إيران ارتكبت خطأ على الأرجح، لكنه أشار إلى أن "جنرالا أو شخصا ما" هو من ارتكب خطأ إسقاط الطائرة.

قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إن دونالد ترامب كانت لديه شكوك حول معرفة القيادات العليا في إيران بإسقاط الطائرة الأمريكية دون طيار.

وأوضح بينس، أمس الأحد، في مقابلة تلفزيونية مع قناة "سي إن إن"، أن الرئيس لم يكن متأكدا إذا ما كانت السلطات العليا في إيران قد سمحت بهذا الأمر أم لا.