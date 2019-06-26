إيران تهدد أمريكا: ردنا سيشمل المعتدين وجميع حلفائهم ومؤيديهم

هددت إيران الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن أي رد إيراني سيشمل المعتدين وجميع حلفائهم ومؤيديهم أيضا.

طهران — سبوتنيك. أكد الأمين الأعلى لمجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أن طهران سترد على أي تهديد لمصالحها في المنطقة، برد يشمل المعتدين وحلفاءهم ومؤيديهم في المنطقة.

وقال شمخاني في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية إن "التصور بأن الحرب مع الجمهورية الإسلامية ستقتصر على جغرافية إيران أكبر خطأ استراتيجي يرتكبه نظام الهيمنة العالمي".

وأضاف بقوله "تهديد مصالح الجمهورية الإسلامية بأي قدر وأي حال سوف يقابل برد مقابل من قبل طهران ومحبي الثورة الإسلامية في المنطقة والعالم".

وأوضح شمخاني "بلا شك الرد سيشمل المعتدين وجميع حلفائهم ومؤيديهم في المنطقة والعالم، ومن المؤكد أن الجدار الزجاجي المصنوع من البترودولارات لن يكون سدا أمام ردنا".

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الذي وقع، عام 2015 مع طهران، وبعد وقوع هجوم على ناقلتي نفط في بحر عُمان قبل أسبوع.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، وأقر الجيش الأمريكي الخميس الماضي، بما أعلنه الحرس الثوري.