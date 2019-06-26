فرنسا: ندعم أي خطة اقتصادية للفلسطينيين تستكمل المسار السياسي

أكدت فرنسا، اليوم الأربعاء، أنها تدعم أية خطة اقتصادية لدعم الأراضي الفلسطينية طالما توافقت مع المسار السياسي ضمن المعايير الدولية.

باريس — سبوتنيك . وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، آنييس فان دير مول، في بيان تناول ورشة المنامة لدعم الاقتصاد الفلسطيني، والتي تقام برعاية أميركية، "نحن مستعدون لمرافقة أي خطة اقتصادية لصالح الأراضي الفلسطينية طالما تكون هذه الخطة تكملةً للجهود السياسية التي تُخاض وفقاً للمعايير الدولية المتفق عليها".

وأضافت، "نحن نتمسك بإطار محدد، ألا وهو القانون الدولي خاصة بقرارات مجلس الأمن. نهجنا هو الحوار وهدفنا هو حل دولتين تعيشان بأمن وسلام وعاصمتهما القدس".

وتابعت المتحدث، حول مشاركة فرنسا في الورشة، "فرنسا ممثلة في المؤتمر عبر رئيس مكتبها الاقتصادي في المنامة".