انفجار ضخم يهز العاصمة النمساوية فيينا (فيديو)

ووفقا للبيانات الأولية، فإن الانفجار حدث نتيجة تسرب غاز في أحد المنازل، حيث تعرض مبنيين على الأقل لأضرار، وانهارت عدة طوابق جزئيا في أحد المبنيين.
Haus #1040 #pressgasse #gasexplosion pic.twitter.com/ef4tDv7s8c— [►Werenfried Ressl◄] (@oaaol) June 26, 2019
كما أصيب 4 أشخاص بجروح خطيرة نتيجة الانفجار.
وقد طوقت الشرطة منطقة الانفجار، حيث تجري القوات تحقيقات للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، كما وصلت سيارات الإسعاف إلى منطقة الانفجار لمساعدة المصابين.
#pressgasse heftige Bilder nach Explosion in Wien. Gedanken sind bei den Verletzten. Dank an die Einsatzkräfte. pic.twitter.com/8jvMaUnH2e— Amir El-Shamy (@elshamyamir) June 26, 2019
وفقا للمعلومات المتوفرة، سبب الانفجار هو تسرب الغاز من أحد المنازل.
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