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    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لقاء سوتشي، روسيا 14 فبراير/ شباط 2019

    أردوغان يعلق على احتمالية فرض ترامب عقوبات على تركيا بسبب صفقة "إس-400"

    © Sputnik . Valeriy Melnikov
    العالم
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    أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لم ير أية انطباعات من نظيره الأمريكي دونالد ترامب حول فرض عقوبات على أنقرة، بسبب شراء منظومة "إس- 400" من روسيا.

    أنطاكيا — سبوتنيك. قال أردوغان اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي قبل توجهه إلى أوساكا "أكدنا مرارا أن موضوع إس- 400 انتهى وأننا في مرحلة الاستلام ولكن هناك من يصر على عدم تصديق ذلك".

    منظومات صواريخ مضادة للطيران إس-400
    © Sputnik . Vitaliy Ankov
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    وأضاف "لم أر أي انطباع من ترامب حول فرض عقوبات على تركيا"، مواصلا "نحن بلد عضو في الناتو كما الولايات المتحدة وهل من الممكن أن يفرض البلدين عقوبات على بعضهما البعض، لا أعلم ذلك".

    وتشهد العلاقات الأمريكية التركية توترا كبيرا بسبب صفقة صواريخ "إس 400" التي تعاقدت أنقرة عليها مع موسكو.

    فبينما تصر أنقرة على حقها في الحصول على الصواريخ الروسية، تعارض واشنطن تلك الصفقة، وتحاول الضغط على أنقرة لإيقافها.

    وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، مجددا أن بلاده لن تتراجع عن قرار شراء منظومة إس- 400 الروسية، وستبدأ في استلامها اعتبارا من الشهر المقبل، وهي الصفقة التي تعارضها واشنطن.

    إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) توقفها عن تدريب الطيارين الأتراك على طائرات إف-35 في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا، وأمهلت أنقرة حتى يوم 31 تموز/ يوليو المقبل، للتراجع عن شراء منظومة "إس 400 " من روسيا، محذرة من عواقب مثل هذه الخطوة.

    وتلوح واشنطن بوقف إمداد تركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بمقاتلات "إف 35"، إذا لم تتراجع عن صفقة الصواريخ الروسية، وتقول إن الصواريخ الروسية (إس 400)، لا يمكنها التكامل مع المنظومات الدفاعية الغربية.

    وتقول واشنطن إن شراء تركيا للصواريخ الروسية يمثل خطورة كبيرة على المقاتلات الأمريكية، إذا حصلت تركيا على كلاهما.

    الكلمات الدلالية:
    صفقة إس 400, دونالد ترامب, رجب طيب أردوغان, أمريكا, تركيا, روسيا
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