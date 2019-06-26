الاتحاد الأوروبي يعلن التزامه بالاتفاق النووي الإيراني طالما تفي طهران بالتزاماتها

أعلن مندوب الاتحاد الأوروبي الدائم لدى الأمم المتحدة، جواو فالي دي ألميدا، أن الاتحاد الأوروبي سيحافظ على خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني طالما تفي إيران بالتزاماتها.

الأمم المتحدة — سبوتنيك. قال المندوب الأوروبي، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي "سيواصل الاتحاد الأوروبي، مع الشركاء الآخرين، العمل دون انقطاع للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة طالما إيران تفي بالتزاماتها".

وأبلغت إيران، في ذكرى مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب من خطة العمل الشاملة المشتركة، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا لديها، بأن طهران ستعلق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي وتوقف الحد من مخزونها من اليورانيوم المخصب والماء الثقيل، وأمهلت أطراف الاتفاق النووي مدة 60 يوما لتأمين مصالح إيران في النفط والتعاملات البنكية وإن لم تفعل ستزيد نسبة تخصيبها لليورانيوم إلى النتيجة المرجوة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 8 أيار/ مايو 2018 انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي وقعته إلى جانب روسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، مع إيران، في تموز/ يوليو 2015.