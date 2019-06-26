الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا: التعديل الذي يقترح حرمان روسيا من الصلاحيات غير مقبول

قررت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، اليوم الأربعاء، بأن التعديل الذي اقترح حرمان الوفد الروسي من الصلاحيات غير مقبول .

ستراسبورغ — سبوتنيك. أعلنت رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ليليان موري باسكييه، أثناء مناقشة التعديلات على مشروع القرار بشأن صلاحيات الوفد الروسي أنه نظراً لأن هذا التعديل يغير النص تماما، فإنه يعتبر غير مقبول.

التعديل الآخر، الذي دعا أيضا إلى رفض إعطاء الوفد الروسي الصلاحيات، رفضه النواب أثناء التصويت. حيث كان قد تم تقديم طلب التعديلات من قبل أوكرانيا ودول البلطيق.

وكانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، قد اعتمدت مساء أمس الثلاثاء، قرارا يدعو الوفد الروسي للمشاركة في جلسة حزيران/ يونيو، على الرغم من أن إمكانية الطعن بصلاحيات الوفود لا تزال قائمة. وينص القرار أيضاً على أن حقوق الوفود في التصويت والتحدث والتمثيل لا تخضع لعقوبات.

هذا وأعلن رئيس الوفد الأوكراني، في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، فلاديمير آرييف، أن الوفد يعتزم المضي لفرض عقوبات على روسيا. للطعن في صلاحيات الوفد الروسي، ولتنفيذ ذلك هناك حاجة إلى أصوات 30 برلمانياً من خمسة وفود وطنية. الوفد الأوكراني لديه 12 عضواَ. أعلنت كييف أنها قدمت 226 تعديلاً للقرار المتعلق بإعادة الوفد الروسي إلى البرلمان.

يذكر أن موسكو قررت، في أواخر حزيران/ يونيو عام 2017، تعليق دفع اشتراكاتها المالية في مجلس أوروبا بسبب عدم مشاركة وفدها في عمل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وذلك لحرمانه من عدد من الحقوق الهامة بعد أحداث عام 2014 في أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم. ونوه الأمين العام لمجلس أوروبا، ثوربورن ياغلاند، في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018، في إشارة إلى النظام الأساسي، إلى أنه إذا لم تدفع دولة ما مستحقاتها لمدة عامين، فقد تقوم الهيئة القانونية — لجنة الوزراء — بالنظر في استبعادها. وتكتمل مدة عامين بالنسبة لروسيا في أواخر حزيران/ يونيو عام 2019.

هذا واتخذت الجمعية خلال عامي 2014- 2015، العديد من القرارات، بسبب الموقف من قضية شبه جزيرة القرم، حرم الوفد الروسي على إثرها من حق التصويت وحق المشاركة في عمل الهيئات القانونية وضمن بعثات الجمعية.