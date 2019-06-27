إعلام: ترامب وبوتين يلتقيان الجمعة في أوساكا خلال قمة مجموعة العشرين

أعلن ممثل البيت الأبيض اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أوساكا يوم الجمعة الساعة 14.00 بالتوقيت المحلي (8.00 بتوقيت موسكو)، وجاء ذلك وفقا ما نقلته وكالة رويترز.

موسكو — سبوتنيك. وبحسب الوكالة، سيجتمع الرئيس الأمريكي مع نظيره الصيني شي جين بينغ يوم السبت، مشيرة إلى أن الاجتماع سيعقد الساعة 11.30 بالتوقيت المحلي (5.30 بتوقيت موسكو).

هذا وفي وقت سابق، قال ترامب إنه يتوقع "محادثة جيدة" مع الرئيس الروسي خلال قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في مدينة أوساكا اليابانية في الفترة 28-29 حزيران/يونيو.

ووفقا لمساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، سيناقش قادة البلدين، قضايا الاستقرار الاستراتيجي، والصراعات الإقليمية، بما في ذلك سوريا وأفغانستان وأوكرانيا وفنزويلا، بالإضافة إلى المشكلة الإيرانية.