وكالة: موظفون من هواوي تعاونوا مع الجيش الصيني في مشروعات بحثية

ذكرت وكالة بلومبرغ اليوم الخميس أن عدة موظفين من شركة هواوي تكنولوجيز تعاونوا مع أفراد من القوات المسلحة الصينية في عشرة مشروعات أبحاث على الأقل خلال العشر سنوات الأخيرة.

وقالت بلومبرغ إن موظفين في هواوي تعاونوا مع أعضاء من‭‭ ‬‬مختلف أجهزة جيش التحرير الشعبي الصيني في مشروعات تمتد من الذكاء الاصطناعي إلى الاتصالات اللاسلكية.

وقال المتحدث باسم هواوي لبلومبرغ في بيان عبر رسالة "هواوي ليست على علم بنشر موظفيها وثائق بحثية بصفتهم الشخصية".

وأضاف "هواوي ليس لها أي تعاون أو شراكة للابحاث والتطوير مع مؤسسات تابعة لجيش التحرير الشعبي. هواوي تطور وتنتج فحسب وسائل اتصالات‭‭‬‬ تتفق مع المعايير المدنية في جميع أنحاء العالم ولا تعدل منتجات تتعلق بالابحاث والتطوير من أجل الجيش".

يذكر أن الولايات المتحدة قامت بتنفيذ أمر يحد من علاقات "هواوي" بشركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل "غوغل" و"إنتل" و"مايكروسوفت".

وأثارت هذه الإجراءات قلقا كبيرا لدى المستخدمين بشأن عدم تمكن أجهزة "هواوي" بعد تنفيذها من تلقي تحديثات "أندرويد"، وبالتالي فقدان إمكانية الوصول إلى التطبيقات المتوفرة في متجر "غوغل بلاي".