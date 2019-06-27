"كين وأودال"... مشروع قانون بالكونغرس يضع شرطا لإعلان الحرب على إيران

يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، غدا الجمعة 28 يونيو / حزيران، على إجراء يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من شن أي هجوم عسكري ضد إيران، دون الحصول على موافقة الكونغرس.

ذكرت ذلك صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، التي أشارت إلى قول ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ: "أبرمنا صفقة للتصويت على مشروع القانون".

ويعرف مشروع القانون بـ"تعديل كين وأودال"، نسبة إلى مقدميها وهما السيناتورين الديمقراطيين تيم كين (من فيرجينيا) وتوم أودال (من نيو مكسيكو) بشأن، إقدام الرئيس على تنفيذ عمل عسكري ضد إيران.

وقال ماكونيل: "سنسمح بالتصويت المفتوح لمنح بعض الأعضاء الفرصة للتصويت بعد الانتهاء من مناظرات الترشيح الرئاسية في ميامي"، مشيرا إلى عزم المجلس لإنهاء مشروع القانون، الذي يبدأ التصويت عليه، غدا".

ويهدف القانون لمنع ترامب من استخدام تمويل للقيام بعمل عسكري ضد إيران دون موافقة الكونغرس، بينما يقول بعض مؤيدي مشروع القانون أن ترامب سيظل بيده إمكانية شن هجوم دون الرجوع إلى الكونغرس في حال تعرضت القوات الأمريكية لهجوم".

ولفتت الصحيفة إلى أن تمرير مشروعات القوانين، المتعلقة بالإجراءات المالية، بمجلس الشيوخ يحتاج لحصولها على أغلبية 60 صوتا، من أصل 100 (عدد نواب المجلس)، مشيرة إلى أن هذا الأمر ربما يكون صعبا في المجلس، الذي يمتلك الجمهوريون فيه الأغلبية بـ 53 صوتا.

ويعني ذلك أن الديمقراطيين يحتاجون إلى 13 صوتا من أصوات الجمهوريين (المؤيدين لترامب)، لدعم مشروع قرار يمنعه من مهاجمة إيران.

https://t.co/uKMNmwZZpJ

All these elected career political moochers…do nothing all on America' Nickel…deserve each other…Wow how fortunate we are to have a non deepstate POTUS — GhandhiUSA (@GhandhiUSA) June 26, 2019

ويأتي قرار تأجيل التصويت على التعديل بعد يوم تقريبًا من رفض الجمهوريين، بمن فيهم ميتش ماكونيل، دعوة من الديمقراطيين لتأجيل التصويت في مشروع القانون بشأن إيران، إلى ما بعد المناظرات الانتخابية الديمقراطية الرئاسية، التي تجري يومي الأربعاء والخميس.