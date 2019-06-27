لحظة إنقاذ شاب جزائري لطفلة سورية من موت محتم في إسطنبول (فيديو)

أنقذ شاب جزائري طفلة سورية من موت محتم بعد سقوطها من شرفة منزل في إسطنبول التركية.

أنقذ شاب من الجنسية الجزائرية حياة فتاة صغيرة، يوم الأربعاء، سقطت من شرفة منزل عائلتها بأحد أبنية حي الفاتح في إسطنبول، كما ذكر موقع "مراسلون" نقلا عن صحيفة "حرييت" التركية.

وانتشر مقطع مصور على مواقع التواصل يرصد لحظة إنقاذ الشاب للفتاة التي سقطت من منزلها في الطابق الثاني.

وتجاوز عدد السوريين المقيمين في اسطنبول نصف مليون شخص خلال عام 2018، وذلك من مجمل عدد السوريين في تركيا والبالغ عددهم 3 ملايين ونصف المليون، بحسب بيان لـ"المديرية العامة للتعلم مدى الحياة" التابعة لوزارة التربية التركية.