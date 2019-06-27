بالصور... ابن سلمان في اليابان

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مدينة أوساكا اليابانية للمشاركة في أعمال قمة العشرين.

وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 حزيران/ يونيو الجاري، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام.

وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.

وقال الكرملين، أمس الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيناقشان قضايا الطاقة خلال اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان في الشهر الجاري.

يأتي اجتماعهما قبل أيام من انعقاد اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض منتجي النفط المستقلين من بينهم روسيا في فيينا، لمناقشة مستقبل اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي الذي ينتهي سريانه في نهاية يونيو.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يصل أوساكا باليابان © REUTERS / JORGE SILVA

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يصل أوساكا باليابان © REUTERS / JORGE SILVA

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يصل أوساكا باليابان © REUTERS / JORGE SILVA

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يصل أوساكا باليابان © REUTERS / JORGE SILVA

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يصل أوساكا باليابان © REUTERS / JORGE SILVA

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يصل أوساكا باليابان © REUTERS / JORGE SILVA

وصول الطائرة التي تقل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أوساكا باليابان © REUTERS / JORGE SILVA 1 / 7 © REUTERS / JORGE SILVA ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يصل أوساكا باليابان

وقال يوري أوشاكوف المساعد بالكرملين إن بوتين وولي عهد السعودية سيناقشان زيارة الرئيس الروسي للسعودية في أكتوبر/ تشرين الأول.