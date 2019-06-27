بالصور... ابن سلمان في اليابان

وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.
وقال الكرملين، أمس الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيناقشان قضايا الطاقة خلال اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان في الشهر الجاري.
يأتي اجتماعهما قبل أيام من انعقاد اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض منتجي النفط المستقلين من بينهم روسيا في فيينا، لمناقشة مستقبل اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي الذي ينتهي سريانه في نهاية يونيو.
- ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يصل أوساكا باليابان© REUTERS / JORGE SILVA
- ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يصل أوساكا باليابان© REUTERS / JORGE SILVA
- ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يصل أوساكا باليابان© REUTERS / JORGE SILVA
- ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يصل أوساكا باليابان© REUTERS / JORGE SILVA
- ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يصل أوساكا باليابان© REUTERS / JORGE SILVA
- ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يصل أوساكا باليابان© REUTERS / JORGE SILVA
- وصول الطائرة التي تقل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أوساكا باليابان© REUTERS / JORGE SILVA
وقال يوري أوشاكوف المساعد بالكرملين إن بوتين وولي عهد السعودية سيناقشان زيارة الرئيس الروسي للسعودية في أكتوبر/ تشرين الأول.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)