ميسي "الإيراني" يرد على خداع 23 امرأة لأغراض غير أخلاقية

نفى الإيراني رضا براستيش، الذي يشبه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى حد كبير، في حديث خاص مع وكالة "سبوتنيك" الأنباء التي نشرت حول استغلاله الشبه الكبير مع ميسي في إغواء النساء.

وقال براستيش لـ"سبوتنيك":

"إن الشائعات التي تفيد بأني قد أغويت 23 فتاة، مستغلا الشبه الكبير مع لاعب كرة قدم المشهور ما هي إلا شائعات".

وتساءل براستيش حول سبب نشر بعض وسائل الإعلام هذه الأخبار المزيفة، مشيرا إلى أن هذه الشائعات تسيء لسمعته كثيرا.

وشكر الشاب الإيراني وكالة "سبوتنيك" على التواصل معه لتوضيح الأمر، وقال:"إذا كانت هذه المعلومات حقيقية، وارتكبت أعمال عنف ضد فتاة واحدة على الأقل، لكنت الآن في السجن".

وطالب رضا باراستيش عدم تصديق مثل هذه الأنباء باعتبارها كاذبة وغير صحيحة"، وقال إنه "سيلجأ إلى القضاء لتبرئة نفسه".

وكانت تقارير إعلامية أوضحت أن رضا براستش الذي يعمل كعارض أزياء بدوام جزئي قد اغتنم شبهه الكبير بميسي لاستغلال عشرات الفتيات جنسيا بعدما أقنعهن أنه فعلا هو ميسي الحقيقي.

الجدير بالذكر أن ميسي الإيراني اكتسب شعبية كبيرة عام 2017، بعد انتشار صور له تبرز شبهه الكبير بالنجم الأرجنتيني، خاصة عندما كان الأخير يطلق لحيته، حتى إن البعض وجد صعوبة في التفريق بينهما.