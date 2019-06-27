ميسي "الإيراني" يرد على خداع 23 امرأة لأغراض غير أخلاقية

وقال براستيش لـ"سبوتنيك":
"إن الشائعات التي تفيد بأني قد أغويت 23 فتاة، مستغلا الشبه الكبير مع لاعب كرة قدم المشهور ما هي إلا شائعات".
وتساءل براستيش حول سبب نشر بعض وسائل الإعلام هذه الأخبار المزيفة، مشيرا إلى أن هذه الشائعات تسيء لسمعته كثيرا.
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قسمت اول part1 باعث افتخاره که از طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC انتخاب شدم و در کنار علیرضا بیرانوند ، گلر اول تیم ملی کشورمون در ویدیو رو نمایی از توپ جام ملتهای آسیا حضور پیدا کردم🙏 به امید افتخار آفرینی یوزپلنگ های ایرانی در امارات و درخشش دوست خوبم علیرضا بیرانوند He’s already stopped Ronaldo! What would happen if IR Iran’s 🇮🇷 Alireza Beiranvand faced Messi 🤭🤔 @alirezabeyranvand.official @afcasiancup #afc #afcasiancup #rezaparastesh #messi #iranianmessi #beyranvand #teammeli #iran #fifa #fifa19 #football #argentina
وشكر الشاب الإيراني وكالة "سبوتنيك" على التواصل معه لتوضيح الأمر، وقال:"إذا كانت هذه المعلومات حقيقية، وارتكبت أعمال عنف ضد فتاة واحدة على الأقل، لكنت الآن في السجن".
وطالب رضا باراستيش عدم تصديق مثل هذه الأنباء باعتبارها كاذبة وغير صحيحة"، وقال إنه "سيلجأ إلى القضاء لتبرئة نفسه".
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در روسيه هواداران و عاشقان فوتبال از همه جاي دنيا با فرهنگ ها و چارچوب هاي مختلف گرد هم آمدند، و حضور من در كنار آنها باعث ميشه كه هر طرفداري كه عاشق مسي و فوتبال است، هيجان زده بشه و درخواست عكس كنه، من هم هميشه با روي باز از آنها استقبال كرده ام و سعي كردم با برخورد گرم يك لحظه ماندگار را براي آنها رقم بزنم❤️❤️❤️ #messi #worldcup2018 #rezaparastesh #worldcup #moscow
وكانت تقارير إعلامية أوضحت أن رضا براستش الذي يعمل كعارض أزياء بدوام جزئي قد اغتنم شبهه الكبير بميسي لاستغلال عشرات الفتيات جنسيا بعدما أقنعهن أنه فعلا هو ميسي الحقيقي.
الجدير بالذكر أن ميسي الإيراني اكتسب شعبية كبيرة عام 2017، بعد انتشار صور له تبرز شبهه الكبير بالنجم الأرجنتيني، خاصة عندما كان الأخير يطلق لحيته، حتى إن البعض وجد صعوبة في التفريق بينهما.
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