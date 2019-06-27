مقاتلات "تايفون" ترافق طائرة ركاب هندية بعد تهديد بقنبلة

هددت الطائرة الهندية، رقم الرحلة إيه.آي191، بوجود قنبلة على متنها، في الرحلة المتجهة من مومباي إلى نيويورك.

ورافقت مقاتلات بريطانية الطائرة التابعة لشركة (إير إنديا) للطيران، من أجل الهبوط في مطار ستانستيد في لندن اليوم الخميس، حسب وكالة "رويترز".

Air India said flight AI 191 from Mumbai to Newark had made a precautionary landing at London Stansted Airport "due to bomb threat."https://t.co/ODWaFiE0ez — Financial Express (@FinancialXpress) June 27, 2019

وقالت الشرطة إن الرحلة رقم إيه.آي191 هبطت احترازيا في مطار ستانستيد بلندن بسبب "تهديد بوجود قنبلة".

ودفعت بريطانيا بمقاتلات من طراز تايفون التي تتجاوز سرعتها سرعة الصوت لمرافقة الطائرة وهي من طراز بوينغ 337-777 بسلام إلى المطار.

وقال المطار إنه أعاد فتح مدرجه وإن الطائرة في منطقة معزولة وتحيط بها الشرطة.