وكالة: فرنسا تدعو أمريكا إلى عدم إشراك "الناتو" في أي مهمة عسكرية في الخليج

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قال دبلوماسيون إن فرنسا دعت أمريكا إلى عدم إشراك حلف "الناتو" في أي مهمة عسكرية في الخليج.