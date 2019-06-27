الأعاصير تضرب قمة "مجموعة العشرين" في اليابان

حذرت سلطات مدينة أوساكا اليابانية، حيث ستعقد قمة قادة مجموعة العشرين، يومي الجمعة والسبت، من احتمال هطول أمطار غزيرة ورياح عاصفة، فضلاً عن الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عنها بسبب اقتراب الإعصار المداري الذي من المتوقع أن يتحول إلى إعصار خلال الـ24 الساعة المقبلة.

وذكر بيان نشر على موقع الحكومة المحلية على الإنترنت: "يقترب الإعصار المداري بدرجة كافية من منطقة كينكي من مساء 27 إلى صباح 28 يونيو/حزيران، ومن المتوقع أن يصبح إعصارا خلال الـ 24 الساعة المقبلة".

وأشار التقرير أيضا إلى أنه "في ولاية أوساكا، من مساء 27 إلى صباح 28 يونيو/حزيران، هناك خطر من هطول أمطار غزيرة".

وحذرت السلطات من الفيضانات، وانهيار التربة والصخور الرملية، دعت السكان لأخذ الحذر من احتمال حدوث عواصف وأمواج غزيرة وعواصف رعدية، بالإضافة إلى التحقق من معلومات الطقس وتحذيرات السلطات".

وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 يونيو الجاري، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام. وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.