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15:45 27 يونيو/ حزيران 2019
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    هواوي

    الصين تحث أمريكا على رفع العقوبات عن هواوي قبيل اجتماع ترامب وشي

    © REUTERS / Dado Ruvic
    العالم
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    قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، إن على الولايات المتحدة أن ترفع فورا العقوبات التي فرضتها على شركة "هواوي" الصينية لمعدات الاتصالات، وذلك قبل أيام من اجتماع منتظر بين زعيمي البلدين لبحث مسائل التجارة.

    وقال المتحدث قاو فنغ، إن الصين تعارض ما وصفه سوء استخدام الولايات المتحدة لقيود الصادرات، وتحث واشنطن على العودة إلى مسار التعاون، كما نقلت وكالة "رويترز".

    وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن شي يخطط لعرض شروط على ترامب لإنهاء النزاع التجاري، تشمل رفع الحظر المفروض على مبيعات التكنولوجيا الأمريكية إلى "هواوي"، وذلك نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على الخطة.

    ترامب والرئيس الصيني في قمة العشرين
    © REUTERS /
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    وأضافت الصحيفة أن الصين تريد أن تلغي الولايات المتحدة جميع الرسوم العقابية، وأن تتخلى عن جهود لحمل بكين على التعهد بشراء المنتجات الأمريكية بأكثر مما وافقت عليه سابقا، في تجديد لمطالب قائمة منذ فترة طويلة.

    كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أمس الأربعاء إن إبرام صفقة تجارية مع نظيره الصيني شي جين بينغ أمر ممكن مطلع الأسبوع المقبل، عندما يجتمعان خلال قمة زعماء مجموعة العشرين في اليابان، لكنه أبدى استعداده لفرض رسوم على جميع واردات بلاده من الصين إذا استمرت الخلافات.

    ولمح ترامب إلى إمكانية أن تكون "هواوي" جزءا من الصفقة.

    ووضعت الولايات المتحدة "هواوي" أكبر شركة مصنعة لمعدات الاتصالات في العالم وثاني أكبر منتج للهواتف الذكية، على قائمة سوداء للصادرات، متعللة بمبررات تتعلق بالأمن القومي. ويمنع هذا الإدراج الموردين الأمريكيين من البيع لـ"هواوي" دون الحصول على موافقات خاصة.

    وتنفي "هواوي" أن تشكل منتجاتها تهديدا أمنيا.

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    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, الصين
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