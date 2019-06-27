ظريف: "الحرب القصيرة" مع إيران وهم

قال وزير الخارجية الإيراني على موقع تويتر يوم الخميس إن وجهة نظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الصراع مع إيران سيكون "حرباً قصيرة" كان مجرد وهم وأن تهديده بـ "الإلغاء" يعد بمثابة تهديد "بالإبادة الجماعية".