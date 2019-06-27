ليس الأول من نوعه... حدث إسرائيلي خطير أثناء مناورات عسكرية

كشف موقع إلكتروني عبري النقاب عن حدث عسكري إسرائيلي ليس الأول من نوعه.

ذكر الموقع الإلكتروني الإخباري "واللا"، صباح اليوم الخميس، أن ضابطين وجنديين إسرائيليين أصيبوا خلال تدريب جرى في كلية الهندسة العسكرية جنوبي البلاد.

وأوضح الموقع العبري أن الضباط والجنود الإسرائيليين أصيبوا بشظايا صاروخ، تم إطلاقه بالخطأ، خلال تدريبات عسكرية، جرت يوم الثلاثاء الماضي.

وقال الموقع الإخباري الإسرائيلي إن إصابة الجنود والضباط كانت طفيفة، وتم نقلهم على الفور لتلقي العلاج، بمستشفى سوركا ببئر السبع.

ونقل الموقع العبري عن ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي قوله:

لقد تم فتح تحقيق بهذه الحادثة، التي لم يسقط فيها قتلى، وهي معجرة.

وأشار الموقع العبري إلى أن قائد سلاح الهندسة في الجيش الإسرائيلي، العميد إيلان سيفيج، أمر بوقف استخدام الصواريخ خلال التدريبات، لحين الانتهاء من التحقيق بهذه الحادثة.