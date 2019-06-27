الناتو يحذر طالبان من السعي للانتصار عبر القتال

دعا حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الخميس، الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" لحل أزمة البلاد عبر طاولة المفاوضات، محذرا "طالبان" من محاولة تحقيق الغلبة عبر أرض المعركة.

قال أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ، بمؤتمر صحفي في بروكسل عقب اجتماعات لوزراء دفاع المنظمة، "يجب التوصل إلى تصالح واتفاق بين الأطراف الأفغانية من خلال المفاوضات، وكلي أمل بذلك"، حسب "رويترز".

وتابع أمين عام الناتو، "رسالتي للحكومة الأفغانية أننا سنوفر التدريب للقوات والتمويل وسندعمها، ورسالتي لطالبان أنها لن تفوز على أرض المعركة".

وتعاني أفغانستان من صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أميركية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (الناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة طالبان، في وقت يقوم فيه تنظيم داعش (الإرهابي- المحظور في روسيا) بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.

ومن المقرر أن تنطلق جولة جديدة من المباحثات الأميركية مع طالبان يوم 29 من الشهر الجاري في الدوحة بقطر.

هذا وكان المبعوث الأميركي للمصالحة الأفغانية، زلماي خليل زاد، قد أعلن، في 10 أيار/ مايو الماضي، أن الولايات المتحدة وحركة طالبان أحرزتا "تقدمًا ملموسا" في مفاوضات الدوحة وتتجهان لمناقشة تفاصيل خطة السلام.

وتوصل الطرفان خلال جولة المباحثات التي أقيمت في آذار/مارس الماضي، لتوافق أولي حول بندين أساسيين، هما انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان مقابل ضمان طالبان بعدم استخدام الأراضي الأفغانية في هجمات إرهابية ضد البلدان الأخرى.

يذكر أن المباحثات بين طالبان والولايات المتحدة، ممثلة بالمبعوث الأميركي الخاص للسلام والمصالحة الأفغانية، "زلماي خليل زاد" بدأت منذ صيف العام الماضي بغياب الحكومة الأفغانية التي تعتبر الغائب الأكبر عن جلسات الحوار في ظل إصرار طالبان على عدم التفاوض معها باعتبارها "دمية بيد الأميركيين".

ويؤكد الساسة الأفغان أن الهدف الأساسي من المباحثات الأميركية مع طالبان هو تهيئة الأرضيّة المناسبة لإطلاق مباحثات السلام الأفغانية المباشرة بين الحكومة والحركة في مسعى لإنهاء الأزمة الأفغانية، لافتين إلى أنه تم إحراز تقدم في هذا الإطار.

هذا ويتم بحث موضوع إيجاد سبل لإطلاق حوار مباشر بين الأطراف الأفغانية المتصارعة على منصات دولية مختلفة، بما في ذلك وموسكو، حيث كانت العاصمة الروسية قد استضافت في 9 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، الجلسة الثانية لـ "صيغة موسكو"، بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية، لتسوية الأوضاع في البلاد. وللمرة الأولى شارك وفد المكتب السياسي لحركة طالبان في الدوحة، في لقاء دولي بهذا المستوى.