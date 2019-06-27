إطلاق نار خارج مسجد في فرنسا ووقوع إصابات

قالت الشرطة الفرنسية إن شخصين أصيبا أثناء إطلاق نار خارج مسجد في مدينة بريست، غربي البلاد، اليوم الخميس، رغم عدم وجود مؤشرات عن استهداف المصلين.

باريس — سبوتنيك. أُصيب شخصان بجروح طفيفة اليوم الخميس بعد أن أطلق عليهما مجهول النار أمام مسجد في مدينة بريست شمال غربي فرنسا.

وبحسب صحيفة "تيليغرام" الفرنسية، "قام رجل بإطلاق النار على شخصين بينهما إمام مسجد في مدينة بريست في حي بونتانيزين قبل أن يلوذ بالفرار بسيارته".

وقالت الصحيفة إن "إمام المسجد يُدعى رشيد الجاي، وهو إمام معروف بنشره للدعوة الإسلامية على الإنترنت وبكونه مثيرا للجدل".

من جهته قال وزير الداخلية كريستوف كاستانير في تغريدة على "تويتر" إن "الأجهزة المختصة تعمل لإلقاء القبض على مطلق النار". وأضاف "طلبت من مدير مركز الشرطة تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية أماكن العبادة".

وذكرت محطة "فرانس 3" التلفزيونية العامة أن المسلح لا يزال طليقا. حسب "رويترز".

Two people were shot and wounded outside a mosque in Brest, western France, police said.https://t.co/34Q7aivqtJ — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 27, 2019

وحسب "رويترز" قال المدعي في بريست جان فيليب ريكابي إن المسلح أطلق النار عندما غادر الناس المسجد في حي بونتانزين بالمدينة.

ولم يتضح على الفور إن كان إطلاق النار بدوافع دينية أم لا.

وتعليقا على الحادثة، غرد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير عبر حسابه الرسمي في "تويتر" قائلا "يتم تعبئة قواتنا للقبض على منفذ عملية إطلاق النار".

وتقع مدينة بريست الفرنسية أقصى غرب البلاد، وتطل سواحلها على المحيط الأطلنطي، وتبعد قرابة 600 كم عن العاصمة باريس.