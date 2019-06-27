اجتماع روسي أطلسي في يوليو لمناقشة الوضع في أوكرانيا ومعاهدة الأسلحة النووية

أمستردام — سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، في تغريدة على "تويتر" اليوم الخميس، "سأترأس اجتماعاً لمجلس الناتو وروسيا في بروكسل في 5 تموز/ يوليو. هذا جزء من حوارنا السياسي المستمر، لمناقشة الوضع في أوكرانيا، ومعاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى والحد من المخاطر".
وجاء في التعليق الذي حصلت عليه وكالة "سبوتنيك": "نحن نؤكد الاستعدادات للاجتماع المقبل لمجلس روسيا — الناتو، والذي من المقرر عقده في 5 تموز/يوليو.
وأضافت البعثة: "نحن نعول على مناقشة جادة للوضع الأمني في أوروبا، وذلك فيما يتعلق بالخروج الأميركي من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وكذلك بشأن إمكانية التنبؤ بالأنشطة العسكرية".
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