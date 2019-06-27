اجتماع روسي أطلسي في يوليو لمناقشة الوضع في أوكرانيا ومعاهدة الأسلحة النووية

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، ترأسه اجتماع مجلس روسيا- الناتو في بروكسل يوم 5 تموز/ يوليو المقبل.

أمستردام — سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، في تغريدة على "تويتر" اليوم الخميس، "سأترأس اجتماعاً لمجلس الناتو وروسيا في بروكسل في 5 تموز/ يوليو. هذا جزء من حوارنا السياسي المستمر، لمناقشة الوضع في أوكرانيا، ومعاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى والحد من المخاطر".

من جهتها أعلنت البعثة الروسية الدائمة لدى حلف "الناتو" اليوم الخميس، أن روسيا تتطلع إلى مناقشة جادة خلال اجتماع مجلس روسيا — الناتو، المقرر عقده في 5 تموز/يوليو، حول الوضع الأمني في أوروبا على خلفية الانسحاب الذي أعلنته الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

وجاء في التعليق الذي حصلت عليه وكالة "سبوتنيك": "نحن نؤكد الاستعدادات للاجتماع المقبل لمجلس روسيا — الناتو، والذي من المقرر عقده في 5 تموز/يوليو.

وأضافت البعثة: "نحن نعول على مناقشة جادة للوضع الأمني في أوروبا، وذلك فيما يتعلق بالخروج الأميركي من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وكذلك بشأن إمكانية التنبؤ بالأنشطة العسكرية".