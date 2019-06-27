تسجيل
20:23 27 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    مقاتلات الجيش البريطاني

    تقرير: سلاح الجو البريطاني يتقلص لأصغر حجم في تاريخه

    © AP Photo / Petros Karadjias
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تقلص سلاح الجو الملكي في بريطانيا إلى أصغر حجم له في التاريخ، بعد أن فقد قرابة نصف طائراته خلال الـ12 عاما الماضية.

     فوفقا لما كشفه تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن 17 مقاتلة من طراز "لايتننج"، أصبحت جزءا من أسطول الهجوم السريع، الذي يضم 119 طائرة، بعد خروج آخر مقاتلات "تورنيدو" من الخدمة في وقت سابق من العام الجاري.

    طائرات من سلاح الجو
    © AP Photo / Nasser Nasser
    سلاح الجو البريطاني يعترض طائرة ركاب
    ويعد ذلك انخفاضا بنسبة 43 % عن الإجمالي لعدد الطائرات في السلاح الجو البريطاني، البالغ 210 مقاتلات في عام 2007، الأمر الذي يعني أن سلاح الجو البريطاني بات أصغر من أي وقت مضى منذ تكوينه خلال الحرب العالمية الأولى.

    واعتبر تقرير الصحيفة أن تقلص سلاح الجو البريطاني هو الفصل الأخير في جهود استمرت لعشرات السنين، إذ تم إنتاج ما يقرب من 35 ألفًا من مقاتلات طرازي "هوريكين" و"سبيت فاير" خلال 6 سنوات لمساعدة بريطانيا على استعادة السيطرة على سماء أوروبا المحتلة خلال الحرب العالمية الثانية.

    وبيّنت الصحيفة أنه بحلول عام 1989، وهو العام الأخير من الحرب الباردة، كان سلاح الجو البريطاني يمتلك أكثر من 850 مقاتلة مستعدة لمواجهة قوة الاتحاد السوفييتي وحلفائه في حلف وارسو.

    وأضافت الصحيفة أنه في شهر نيسان/ أبريل من عام 2007، امتلك سلاح الجو البريطاني 210 طائرات مقاتلة، لكن ذلك الرقم تقلص تدريجيا مع خروج طائرات "تورنيدو"، بنسبة 75% من الأسطول البريطاني، من الخدمة خلال الأعوام 2007 و2019.

    وقالت الصحيفة في تقريرها إنه بعد مضي 12 عاما، لم يعد الأسطول القتالي يحتوي على أي مقاتلة من طراز "تورنيدو"، وبات يتكون معظمه من 102 من طائرات "تايفون"، ولكن من المتوقع أن تتسلم بريطانيا سربين إضافيين في وقت لاحق من العام الجاري، ليعود العدد للنمو مرة أخرى.

    يذكر أن مقاتلات "إف 35" الأمريكية الصنع، دخلت الخدمة في سلاح الجو البريطاني، منفذة أولى مهماتها الحربية فوق أجواء سوريا والعراق.

    وأوضحت الدفاع البريطانية، الثلاثاء الماضي، أن "المقاتلات الجديدة رافقت أخرى من طراز "تايفون" في طلعات جوية فوق البلدين العربيين من أجل تتبع فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، مؤكدة في الوقت ذاته أن المقاتلات المعروفة باسم "الشبح" لم تنفذ أية غارات، وذلك حسب شبكة "سكاي نيوز".

    وقالت وزيرة الدفاع البريطانية، بيني موردونت، تعليقا على الأمر إنه "خطوة مهمة في المملكة المتحدة".

    وتابعت: "مقاتلات F-35 هي أكثر الطائرات تقدما التي تمتلكها بلدنا، وستشكل العمود الفقري للدفاع الجوي البريطاني لعقود مقبلة".

    الجدير بالذكر، أن مقاتلات "إف-35" قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، حيث سيتم نشرها على ظهر حاملة الطائرات HMS Queen Elizabeth التي أنزلت إلى البحر في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

    انظر أيضا:

    القوات الجوية البريطانية تفقد طائرتي "هيركوليز"
    القوات الجوية البريطانية تعتبر العاصفة عقبة خطيرة أمام المقاتلة الأمريكية الجديدة
    القوات الجوية البريطانية عاجزة عن ضرب ''داعش'' في سوريا
    الكلمات الدلالية:
    رصد عسكري, أخبار العالم, سلاح الجو البريطاني, بريطانيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مهرجان الجمال والمواهب الـ25 كراسا روسيي-2019 (حسناء روسيا 2019) في قاعة فيغاس سيتي هول
    حسناوات من جميع أنحاء روسيا...من هي صاحبة لقب "حسناء روسيا 2019"
    المال ليس دائما حلا للمشاكل
    المال ليس دائما حلا للمشاكل
    منظومة بالانتين للحرب الإلكترونية
    منظومة "بالانتين" للحرب الإلكترونية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك