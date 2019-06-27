الأمير هاري وميغان ماركل يسافران إلى جنوب أفريقيا في "أول رحلة عائلية"

وأفادت وسائل الإعلام البريطانية أن ابنهما أرتشي، الذي يبلغ من العمر شهرا، سوف يرافقهما في الجولة.
وأضافا "الدوق والدوقة يتطلعان حقا للقاء الكثير منكم على الأرض ومواصلة رفع الوعي بالأثر المرتفع الذي يخلفه العمل الذي تقوم به المجتمعات المحلية عبر دول الكومنولث وما بعدها".
وفي منشور صدر في وقت سابق على موقع "إنستغرام"، قال هاري إنه كان "فخورا للاشتراك في استضافة حفل لجمع الأموال" الأسبوع الماضي لصالح الفيلم الوثائقي "إنتو أوكافانجو" الذي أنتجته "ناشونال جيوغرافيك" ويلقي الضوء على "وضع النظام البيئي الضعيف الحرج" في دلتا أوكافانجو وأنهار المنبع في أنغولا.
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TRH The Duke and Duchess of Sussex are excited to announce that they have been asked to carry out a tour to Southern Africa this autumn. The Foreign and Commonwealth Office have requested a visit to South Africa 🇿🇦 as well as The Duke carrying out visits to Malawi 🇲🇼 and Angola 🇦🇴. His Royal Highness will also do a short working visit to Botswana 🇧🇼 en route to the other countries. The Duke and Duchess are really looking forward to meeting so many of you on the ground and continuing to raise awareness of the high impact work local communities are doing across the Commonwealth and beyond. This will be their first official tour as a family!
وجاء في المنشور "دلتا أوكافانجو هي مصدر مياه رئيسي لمليون شخص وتضم أكبر عدد من الأفيال المتبقية في العالم".
وأضاف المنشور أن هاري لديه "شغف منذ فترة طويلة بأفريقيا ولديه تعلق ببوتسوانا وأنغولا منذ 20 عاما".
وقال الزوجان إن هاري سوف "يقوم بزيارة عمل قصيرة إلى بوتسوانا" في الطريق إلى الدول الأخرى، كما سوف يزوران مالاوي وأنغولا، ضمن زيارتهما إلى جنوب أفريقيا.
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