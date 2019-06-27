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    الأمير هاري ودوقة ساسكس ميغان ماركل يخرجان إلى الصحفيين برفقة مولودهما الصغير، لندن 8 مايو/ أيار 2019

    الأمير هاري وميغان ماركل يسافران إلى جنوب أفريقيا في "أول رحلة عائلية"

    © REUTERS / Dominic Lipinski
    العالم
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    أعلن الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل، اليوم الخميس، عن خططهما لزيارة جنوب قارة أفريقيا في ما قالا إنها ستكون "أول جولة عائلية رسمية".

    وأفادت وسائل الإعلام البريطانية أن ابنهما أرتشي، الذي يبلغ من العمر شهرا، سوف يرافقهما في الجولة.

    الأمير هاري ودوقة ساسكس ميغان ماركل يخرجان إلى الصحفيين برفقة مولودهما الصغير، لندن 8 مايو/ أيار 2019
    © REUTERS / Dominic Lipinski
    مفاجأة بشأن المولود الأول للأمير هاري وميغان ماركل
    وقال هاري (34 عاما) وميغان (37 عاما) عبر "إنستغرام" إنهما قبلا طلبا من الحكومة البريطانية "للقيام بجولة إلى جنوب القارة الأفريقية هذا الخريف".

    وأضافا "الدوق والدوقة يتطلعان حقا للقاء الكثير منكم على الأرض ومواصلة رفع الوعي بالأثر المرتفع الذي يخلفه العمل الذي تقوم به المجتمعات المحلية عبر دول الكومنولث وما بعدها".

    وفي منشور صدر في وقت سابق على موقع "إنستغرام"، قال هاري إنه كان "فخورا للاشتراك في استضافة حفل لجمع الأموال" الأسبوع الماضي لصالح الفيلم الوثائقي "إنتو أوكافانجو" الذي أنتجته "ناشونال جيوغرافيك" ويلقي الضوء على "وضع النظام البيئي الضعيف الحرج" في دلتا أوكافانجو وأنهار المنبع في أنغولا.

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    TRH The Duke and Duchess of Sussex are excited to announce that they have been asked to carry out a tour to Southern Africa this autumn. The Foreign and Commonwealth Office have requested a visit to South Africa 🇿🇦 as well as The Duke carrying out visits to Malawi 🇲🇼 and Angola 🇦🇴. His Royal Highness will also do a short working visit to Botswana 🇧🇼 en route to the other countries. The Duke and Duchess are really looking forward to meeting so many of you on the ground and continuing to raise awareness of the high impact work local communities are doing across the Commonwealth and beyond. This will be their first official tour as a family!

    A post shared by The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) on Jun 27, 2019 at 8:14am PDT

    وجاء في المنشور "دلتا أوكافانجو هي مصدر مياه رئيسي لمليون شخص وتضم أكبر عدد من الأفيال المتبقية في العالم".

    وأضاف المنشور أن هاري لديه "شغف منذ فترة طويلة بأفريقيا ولديه تعلق ببوتسوانا وأنغولا منذ 20 عاما".

    وقال الزوجان إن هاري سوف "يقوم بزيارة عمل قصيرة إلى بوتسوانا" في الطريق إلى الدول الأخرى، كما سوف يزوران مالاوي وأنغولا، ضمن زيارتهما إلى جنوب أفريقيا.

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    الكلمات الدلالية:
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