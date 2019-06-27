الأمير هاري وميغان ماركل يسافران إلى جنوب أفريقيا في "أول رحلة عائلية"

أعلن الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل، اليوم الخميس، عن خططهما لزيارة جنوب قارة أفريقيا في ما قالا إنها ستكون "أول جولة عائلية رسمية".

وأفادت وسائل الإعلام البريطانية أن ابنهما أرتشي، الذي يبلغ من العمر شهرا، سوف يرافقهما في الجولة.

وقال هاري (34 عاما) و ميغان (37 عاما) عبر "إنستغرام" إنهما قبلا طلبا من الحكومة البريطانية "للقيام بجولة إلى جنوب القارة الأفريقية هذا الخريف".

وأضافا "الدوق والدوقة يتطلعان حقا للقاء الكثير منكم على الأرض ومواصلة رفع الوعي بالأثر المرتفع الذي يخلفه العمل الذي تقوم به المجتمعات المحلية عبر دول الكومنولث وما بعدها".

وفي منشور صدر في وقت سابق على موقع "إنستغرام"، قال هاري إنه كان "فخورا للاشتراك في استضافة حفل لجمع الأموال" الأسبوع الماضي لصالح الفيلم الوثائقي "إنتو أوكافانجو" الذي أنتجته "ناشونال جيوغرافيك" ويلقي الضوء على "وضع النظام البيئي الضعيف الحرج" في دلتا أوكافانجو وأنهار المنبع في أنغولا.

وجاء في المنشور "دلتا أوكافانجو هي مصدر مياه رئيسي لمليون شخص وتضم أكبر عدد من الأفيال المتبقية في العالم".

وأضاف المنشور أن هاري لديه "شغف منذ فترة طويلة بأفريقيا ولديه تعلق ببوتسوانا وأنغولا منذ 20 عاما".

وقال الزوجان إن هاري سوف "يقوم بزيارة عمل قصيرة إلى بوتسوانا" في الطريق إلى الدول الأخرى، كما سوف يزوران مالاوي وأنغولا، ضمن زيارتهما إلى جنوب أفريقيا.