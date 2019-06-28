بوتين روسيا والصين لا تبنيان سياسة ضد أي أحد كان

موسكو — سبوتنيك. وقال بوتين، في مقابلة مع "فاينانشيال تايمز": "نحن لسنا بحاجة إلى الانضمام إلى أي شيء ولا نحتاج إلى بناء سياستنا ضد أي أحد كان. بشكل عام، نحن لا نبني سياسة مع الصين ضد أي أحد كان. إننا وبثبات ننفذ خططنا لتنمية التعاون، ومنذ عام 2001 ونحن نفعل ذلك، نحن ببساطة ننفذ هذه الخطط باستمرار".
ويشار إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد مرارا في أكثر من مناسبة، على أن مستوى الثقة في العلاقات الروسية الصينية وصل إلى مستوى غير مسبوق.
هذا وتربط روسيا والصين علاقات تاريخية، بالإضافة إلى الشراكة في كثير من مجالات التعاون، كما تلعب الدولتان دورا هاما في تسوية الكثير من الأزمات الدولية والحفاظ على السلام وتعزيز التعاون، الدوليين، في مختلف المجالات
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