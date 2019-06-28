بوتين روسيا والصين لا تبنيان سياسة ضد أي أحد كان

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا والصين لا تبنيان سياسة ضد أي أحد كان، لكنهما يطبقان خططا لتطوير التعاون.

موسكو — سبوتنيك. وقال بوتين، في مقابلة مع "فاينانشيال تايمز": "نحن لسنا بحاجة إلى الانضمام إلى أي شيء ولا نحتاج إلى بناء سياستنا ضد أي أحد كان. بشكل عام، نحن لا نبني سياسة مع الصين ضد أي أحد كان. إننا وبثبات ننفذ خططنا لتنمية التعاون، ومنذ عام 2001 ونحن نفعل ذلك، نحن ببساطة ننفذ هذه الخطط باستمرار".

وأشار إلى أن روسيا والصين وقعتا في عام 2001، على معاهدة صداقة، أي "قبل فترة طويلة، وبعبارة بسيطة، من النزاعات الحالية في المجال الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين".

ويشار إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد مرارا في أكثر من مناسبة، على أن مستوى الثقة في العلاقات الروسية الصينية وصل إلى مستوى غير مسبوق.

هذا وتربط روسيا والصين علاقات تاريخية، بالإضافة إلى الشراكة في كثير من مجالات التعاون، كما تلعب الدولتان دورا هاما في تسوية الكثير من الأزمات الدولية والحفاظ على السلام وتعزيز التعاون، الدوليين، في مختلف المجالات