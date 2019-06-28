بوتين: هناك حاجة للتفكير في كيفية ضمان أمن كوريا الشمالية

يعتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا ينبغي إجبار كوريا الشمالية على نزع سلاحها، بل ضمان "أمنها غير المشروط".

موسكو — سبوتنيك. وقال بوتين في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز: "نحن بحاجة إلى التحدث الآن ليس حول كيفية جعل كوريا الشمالية القيام بنزع سلاحها، ولكننا بحاجة إلى التفكير في كيفية ضمان الأمن غير المشروط لكوريا الشمالية، وكيف تجعل أي بلد في العالم، بما في ذلك كوريا الشمالية يشعر بالأمان، يشعر بالحماية بموجب قواعد القانون الدولي، الذي يتم الالتزام به بدقة من قبل كافة أعضاء المجتمع الدولي. هذا ما يجب أن نفكر فيه".

وأضاف بوتين: "سواء كنا نعترف بكوريا الشمالية كقوة نووية أم لا، فإن عدد الأسلحة النووية لديها لن يتناقص. نحن نحتاج إلى الانطلاق من الواقع، والواقع هو أن هذا المبدأ (إجبار كوريا الشمالية على نزع سلاحها) يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".

يذكر أن كوريا الشمالية أعلنت العام الماضي تعليق تجاربها النووية في خطوة جديدة تعزز المسار الإيجابي، إلا أن العقوبات الاقتصادية الدولية ما زالت سارية حتى الآن.

هذا وانتهت القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، التي عقدت في هانوي في 27-28 شباط/فبراير 2019 دون توقيع الوثيقة المشتركة التي كان مخططا لها مسبقا، كما هو موضح سابقا في الجدول الزمني للبيت الأبيض.

وكان من المتوقع أن يتم التوقيع خلال قمة هانوي على اتفاقيات تهدف إلى نزع السلاح النووي وتعزيز السلام الإقليمي وتحسين العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ، إلا أن ترامب أشار إلى أن الطرفين فضلا تأجيل ذلك.