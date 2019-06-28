بوتين: أي محاولة لتدمير منظمة التجارة العالمية غير مقبولة

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قال الرئيس الروسي فلادمير بوتين إن أي محاولة لتدمير منظمة التجارة العالمية غير مقبولة