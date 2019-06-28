زعماء الاتحاد الأوروبي يحذرون من أضرار الحرب التجارية على النمو العالمي

حذر زعماء الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، من الأضرار التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي جراء تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه دول مجموعة العشرين قمتها التي تستمر يومين في مدينة أوساكا بغرب اليابان.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في مؤتمر صحفي إن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين "صعبة" وتسهم في تباطؤ في الاقتصاد العالمي، بحسب "رويترز".

وقال أيضا إن الاتحاد الأوروبي يعمل عن كثب مع الولايات المتحدة والصين واليابان بشأن إصلاح منظمة التجارة العالمية.

وبدأت مجموعة العشرين أعمالها في مدينة أوساكا اليابانية، صباح اليوم الجمعة، بمشاركة 37 دولة ومنظمة.

وتستضيف المدينة اليابانية، يومي 28 و29 حزيران/ يونيو الحالي، القمة بنسختها لهذا العام. وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.