زعماء الاتحاد الأوروبي يحذرون من أضرار الحرب التجارية على النمو العالمي

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في مؤتمر صحفي إن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين "صعبة" وتسهم في تباطؤ في الاقتصاد العالمي، بحسب "رويترز".
وبدأت مجموعة العشرين أعمالها في مدينة أوساكا اليابانية، صباح اليوم الجمعة، بمشاركة 37 دولة ومنظمة.
وتستضيف المدينة اليابانية، يومي 28 و29 حزيران/ يونيو الحالي، القمة بنسختها لهذا العام. وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.
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