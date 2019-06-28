ترامب يعتقد أن نتائج اللقاء مع بوتين ستكون ممتازة

وقال ترامب: "شكرا للجميع. سعيد بوجودي مع الرئيس بوتين. وأرحب بأعضاء الوفد الروسي، وبأعضاء وفدي أنا. سيكون لدينا نقاش ممتع، وهناك الكثير من المواضيع التي سنبحثها، بما في ذلك التجارة ونزع السلاح"، مؤكدا أن "نتيجة اللقاء ستكون رائعة".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض في وقت سابق إن المحادثة ستخصص بشكل أساسي لقضايا الأمن الإقليمي، بما في ذلك إيران وأوكرانيا وسوريا والشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، سيتم طرح قضايا مراقبة الأسلحة وتحسين العلاقات الثنائية. كما أنه لم يستبعد أن يتطرق الرئيسان إلى موضوع فنزويلا، وأن ترامب سيتطرق إلى موضوع "التدخل في الانتخابات".

من جانبه، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أنه لا يوجد جدول أعمال متفق عليه لهذه المحادثة. ووفقا له، فإن الرؤساء أنفسهم سيحددون الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة لهم. وأكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، متحدثًا عن أجندة الاجتماع المقبل، أن الكثير سيعتمد على كيفية قيام الرؤساء ببناء المحادثة. وقال إن القضايا الرئيسية التي يتعين مناقشتها هي منطقية تمامًا — فهذه هي الحالة العامة للشؤون الثنائية والاستقرار الاستراتيجي والعديد من الصراعات الإقليمية، بما في ذلك سوريا وأفغانستان وأوكرانيا وفنزويلا والمشكلة الإيرانية.