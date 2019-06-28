بوتين خلال لقائه ترامب: لدينا ما نتحدث به وتم تحديد جميع المواضيع

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب أنه يوجد ما يتحدثون به.

وقال بوتين في بداية الاجتماع مع ترامب: "لدينا ما نتحدث به، تم تحديد جميع المواضيع".

ويعتبر الخبراء لقاء بوتين وترامب مهم جدا بالنظر إلى أنه لم يكن منذ فترة طويلة اتصالات بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة، وقد تراكم الكثير من القضايا الشائكة على وجه الخصوص بشأن الشرق الأوسط ونزع السلاح النووي وغيرها.

لم يكن هناك وضوح بشأن إمكانية عقد اجتماع منفصل في إطار القمة حتى آخر أيام. علاوة على ذلك، في القمة الأخيرة لمجموعة العشرين، تم إلغاء الاجتماع المخطط والمعلن عنه بين بوتين وترامب في اللحظة الأخيرة من قبل الجانب الأمريكي.

هذا وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 حزيران/ يونيو الجاري، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام. وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.