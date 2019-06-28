رئيس وزراء اليابان يعرب عن "قلقه العميق" إزاء وضع التجارة العالمية

أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الجمعة، عن "قلق عميق" إزاء الوضع الحالي للتجارة العالمية، وحث زعماء دول مجموعة العشرين على توجيه رسالة قوية لدعم التجارة الحرة والنزيهة وغير المقيدة.

وأكد آبي، خلال حديثه في اليوم الأول لقمة العشرين في أوساكا اليابانية ، أن اليابان كحامل للواء التجارة الحرة ستعزز "التحسن على نحو كبير في منظومة تجارية متعددة الأطراف والمفاوضات بشأن اتفاقات التعاون الاقتصادي"، حسبما نقلت "رويترز".

وأشار رئيس الوزراء الياباني إلى رغبته في مناقشة إجراءات لتعزيز قوة الدفع نحو إصلاحات في منظمة التجارة العالمية، مع زعماء المجموعة.

وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 حزيران/ يونيو الجاري، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام. وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.