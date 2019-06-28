ماذا طلب ترامب من بوتين في بداية لقائهما

ووفقا لـ"بلومبرغ"، ضحك بوتين عندما استمع إلى ترجمة كلام ترامب وابتسم الرئيس الأمريكي وهز رأسه، وترى الوكالة أن تحذير ترامب لم يكن جديا.
وفي وقت سابق، كان صحفيون قد سألوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عما إذا كان سيناقش مع بوتين موضوع التدخل المنسوب لروسيا في الانتخابات الأمريكية، ويوم الأربعاء الماضي قبل مغادرة واشنطن، أخبر ترامب الصحفيين أنه يتطلع إلى حوار جيد جدا مع الزعيم الروسي.
'Don't meddle': Trump meets Putin at #G20. More here: https://t.co/cn4A5LIpGy pic.twitter.com/uGkAmxuVMR— Reuters Top News (@Reuters) June 28, 2019
وتتهم روسيا بالتدخل في العملية الانتخابية الأمريكية عام 2016، وتم التحقيق في هذه المزاعم، خاصة من قبل المدعي الخاص روبرت مولر، الذي أقر في النهاية بأنه لم يكن هناك تواطؤ بين موسكو وترامب، ورفضت موسكو الاستنتاجات حول محاولات التأثير على مسار الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية.
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