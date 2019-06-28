لافروف: بوتين وترامب يناقشان خلال لقائهما الاستقرار الاستراتيجي

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أن روسيا خلال اللقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرضت مبادراتها في مجال الاستقرار الاستراتيجي، مشيرا إلى أن الزعيمين بحثا سوريا وأوكرانيا.

اوساكا- سبوتنيك. وقال لافروف: "تم بحث قضايا الاستقرار الاستراتيجي"، مشيرا إلى أنه من بين القضايا كانت سوريا وأوكرانيا".

وأضاف أن "تم تأكيد وحتى إبداء رغبة في مناقشة مجموعة واسعة من المشاكل من الاقتصاد إلى الاستقرار الاستراتيجي. حددنا مبادراتنا، والتي تم تقديمها في هامبورغ وفي العام الماضي في هيلسينكي. وقال الرئيس ترامب إن زملائه في العمل الذين كانوا حاضرين اللقاء سيكون لديهم تعليمات للتعامل مع هذه القضايا مع زملائهم في موسكو".

وعقد الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين والأميركي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية، اجتماعا استمر لساعة ونصف الساعة.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها الزعيمان اجتماعا رسميا وجها لوجه منذ قمة مثيرة للجدل في هلسنكي في تموز/ يوليو الماضي.

هذا وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 حزيران/ يونيو الجاري، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام. وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.