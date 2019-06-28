لافروف: بوتين وترامب يناقشان خلال لقائهما الاستقرار الاستراتيجي

اوساكا- سبوتنيك. وقال لافروف: "تم بحث قضايا الاستقرار الاستراتيجي"، مشيرا إلى أنه من بين القضايا كانت سوريا وأوكرانيا".
وعقد الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين والأميركي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية، اجتماعا استمر لساعة ونصف الساعة.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها الزعيمان اجتماعا رسميا وجها لوجه منذ قمة مثيرة للجدل في هلسنكي في تموز/ يوليو الماضي.
هذا وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 حزيران/ يونيو الجاري، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام. وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)