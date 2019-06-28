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    الحر في أوروبا - باريس، فرنسا 25 يونيو/ حزيران 2019

    بعد سقوط قتلى بسبب موجة الحر في أوروبا... إغلاق 4 آلاف مدرسة في فرنسا

    © AFP 2019 / Kenzo Tribouillard
    العالم
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    أعلن رئس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب أنه تم إغلاق 4 آلاف مدرسة بسبب موجة الحر الشديدة وغير الطبيعية التي تجتاح البلاد.

    وقال فيليب بعد الاجتماع الوزاري حول الحرارة: "لقد أتحنا الفرصة لمديري المدارس ورؤساء البلديات لاتخاذ الإجراءات التي تتعلق بإغلاق المدارس، أعتقد أن أربعة آلاف مدرسة مغلقة اليوم أو توفر استقبالا مناسبا للعائلات".

    امرأة تنظف مواد قابلة لإعادة التدوير من القمامة من أجل لقمة العيش من خلال سحابة من الدخان من القمامة المحترقة وتحيط بها اللقالق التي تتغذى على القمامة في مكب الأحياء الفقيرة في نيروبي بكينيا
    © AP Photo / Ben Curtis
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    أشار فيليب إلى شدة وطبيعة حرارة الصيف المبكرة هذا العام، مؤكدا أنه "لأول مرة في وقت مبكر من بداية الصيف، ترتفع درجات الحرارة بهذا الشكل الكبير"، مذكرا أن أربعة مناطق أعلنت بالفعل أعلى مستوى من مخاطر الأرصاد الجوية.

    وحث رئيس الوزراء المواطنين على الانتباه إلى صحتهم وصحة أقاربهم وجيرانهم، فضلا عن مراعاة التوصيات من أجل تحمل الحرارة بسهولة أكبر.

    وتوفي ثلاثة أشخاص في إيطاليا، ولم ترد تفاصيل. وضعت السلطات المستوى "الأحمر" (الأعلى) لتهديدات الطقس في 16 مدينة، بما في ذلك روما وميلانو ونابولي وتورينو والبندقية وبولونيا وفلورنسا. ويوصي الأطباء بالبقاء في منازلهم في أوج النهار وشرب المزيد من الماء.

    ولقي ثلاثة أشخاص مصرعهم على شاطئ لوهافر في فرنسا بعد محاولتهم السباحة في الماء، الذي أصبح باردا جدا، حيث توفي رجلان يبلغان من العمر 70 و75 عاما، فضلا عن امرأة تبلغ من العمر 62 عاما، جراء صدمة باردة.

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    الكلمات الدلالية:
    الحر في أوروبا, أوروبا, فرنسا
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