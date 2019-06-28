ترامب يعلق على الاجتماع مع بوتين: الوضع كان يشبه حفل "الأوسكار"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الوضع خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اليابان، يشبه أجواء احتفال توزيع أوسكار.

وقال ترامب لبوتين: "مثل حفل الأوسكار، شيء غبي للغاية"، وفي الغالب كان يقصد ترامب بهذا التعليق، الصخب الشديد، خلال اللقاء، وهو ما جعل سماع القادة لبعضهم صعبا للغاية.

وذكر مراسل سبوتنيك أن أصوات ممثلي وسائل الإعلام الأمريكية والروسية، كانت تداخل مع كلمات الرؤساء أنفسهم قبل وبعد الكلمة التمهيدية لهما، وبعد انتهاء إطلاق البروتوكول رفضوا مغادرة الغرفة لفترة طويلة على الرغم من طلبات الوفود.

وفي وقت سابق، أعلن أن الاجتماع استمر لمدة نصف ساعة، ناقش خلاله الزعيمان موضوعات مثل إيران وأوكرانيا سوريا وفنزويلا.

وقبل بدء الاجتماع طلب ترامب من بوتين، تعليقا على سؤال أحد الصحفيين، عدم التدخل في الانتخابات الأمريكية، وهو ما قابله بوتين بالضحك.

وفي وقت سابق، كان صحفيون قد سألوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عما إذا كان سيناقش مع بوتين موضوع التدخل المنسوب لروسيا في الانتخابات الأمريكية، ويوم الأربعاء الماضي قبل مغادرة واشنطن، أخبر ترامب الصحفيين أنه يتطلع إلى حوار جيد جدا مع الزعيم الروسي.