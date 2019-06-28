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13:42 28 يونيو/ حزيران 2019
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    مبنى الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل

    إيران تهدد بخطوات أكثر حسما إذا أخفقت آلية التجارة مع الاتحاد الأوروبي

    © REUTERS / FRANCOIS LENOIR
    العالم
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    قال عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، إن بلاده ستتخذ خطوات أكثر حسما إذا فشلت الدول الأوروبية الموقعة على اتفاقها النووي في حماية إيران من العقوبات المفروضة من واشنطن.

    ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث الإيراني، قوله: "إذا فشلت الآلية الأوروبية في تلبية مطالب إيران في إطار الاتفاق النووي، فسنتخذ خطوات تالية بشكل أكثر حسما".

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع على أمر تنفيذي يفرض عقوبات جديدة على إيران بينما ينظر وزير الخزانة ستيفن منوشين ونائب الرئيس مايك بينس في المكتب البيضاوي للبيت الأبيض في واشنطن
    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    أمريكا تعلن "المستثنيات" من العقوبات ضد إيران
    وأضاف: "تنفيذ الآلية التجارية للاتحاد الأوروبي قد تأخر بسبب عدم وجود التزامات".

    وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قد ذكر، أمس الخميس، أن أمريكا استنفدت إجراءات الحظر ضد ايران، ولم يعد بوسعها فعل أكثر من ذلك، لذلك لجأت في تصرف ساذج لفرض الحظر على الأشخاص.

    وقال موسوي إن "الأمريكيين استنفدوا إجراءات حظرهم ضد إيران وأصبحت أيديهم خالية منها ولهذا السبب فقد لجأوا في تصرف ساذج لفرض الحظر على الأشخاص إلا أن مخططهم هذا سيفشل كما فشلت مخططاتهم ومؤامراتهم السابقة".

    وأضاف: "الحظر الجديد الذي فرضوه هو كإجراءات حظرهم السابقة عديم الجدوى ويأتي من باب العجز ولا أساس قانونيا له".

    وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن فرض عقوبات مشددة على إيران. وأوضح أن العقوبات تأتي ردا على إسقاط إيران طائرة مسيرة، حسب "رويترز".

    وقال الرئيس الأمريكي إن العقوبات تستهدف المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، مضيفا أنه لا يسعى للدخول في صراع مع إيران وإنه يود التوصل إلى اتفاق معها.

    وقال وزير المالية الأمريكي، ستيف مونتشين، إن العقوبات ستطول وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، فضلا عن ثمانية من كبار قادة الحرس الثوري. وأضاف أن واشنطن لم تتشاور مع الحلفاء بشأن تلك العقوبات المحددة.

    وأفاد منوتشين بأن الأمر التنفيذي كان قيد الإعداد قبل إسقاط إيران طائرة عسكرية أمريكية مسيرة الأسبوع الماضي لكنه جاء ردا على ذلك الهجوم وكذلك على أفعال إيرانية سابقة في الخليج.

    وقال الوزير الأمريكي في مؤتمر صحفي إن "هذه العقوبات ليست عقوبات رمزية، بل تخسرهم مئات المليارات، وهي تهدف إلى قطع التمويل، والأموال التي تذهب إلى الحرس الثوري وغيره من المنظمات".

    وأضاف منوشين: "الرئيس كلفني أيضا بوضع ظريف على قائمة العقوبات في وقت لاحق هذا الأسبوع".

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