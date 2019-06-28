لوقف البالونات الحارقة... مسؤول إسرائيلي يؤكد الاتفاق مع "حماس"

أكد مسؤول إسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، على التوصل إلى اتفاق مع حركة "حماس" لوقف هجمات الحريق الصادرة من قطاع غزة.

وقال المسؤول إنه "ردا على طلب من الأمم المتحدة ومصر، سوف تعيد إسرائيل منطقة صيد الأسماك [إلى 15 ميلا بحريا] وتوصيل الوقود، نظرا لتعهد حماس بوقف العنف ضد إسرائيل، وإن لم تلتزم حماس بهذا الالتزام، سوف تعيد إسرائيل فرض العقوبات"؛ بحسب الموقع الإلكتروني "تايمز أوف إسرائيل".

ولا تعترف إسرائيل رسميا باتفاقيات وقف إطلاق النار مع حماس، ولا تعترف بإجراء حوار معها. ويأتي الاتفاق الذي تم بوساطة مصرية وأممية، صباح اليوم، بعد إطلاق موجة بالونات حارقة باتجاه إسرائيل خلال الأسبوع.

وشهد أمس الخميس، اندلاع 30 حريقا على الأقل، العدد الأكبر من الحرائق ناجم عن البالونات التي يتم إطلاقها من غزة، منذ بدأ الفلسطينيون بإطلاق البالونات الحارقة قبل نحو عام.

وكان مصدر أممي كشف لوكالة "سوا" الإخبارية، اليوم الجمعة، أنه بعد وساطة مصرية وأممية، تم الاتفاق على إعادة الهدوء الى قطاع غزة، اعتباراً من الليلة الماضية.

وقال المصدر الأممي:

إنه تم الاتفاق على إعادة ضخ الوقود القطري لمحطة توليد الكهرباء، اعتباراً من صباح اليوم الجمعة، كما تم الاتفاق على إعادة فتح البحر أمام عمل الصيادين لمسافة 15 ميلا بحريا.

ويشكل وقف شحنات الوقود إلى قطاع غزة تحولا في سياسة الحكومة الإسرائيلية، التي فرضت على مدى الأسابيع الماضية قيودا مختلفة على منطقة الصيد في القطاع.

سبق وأن حذر مسؤول كبير في حركة حماس من أن السياسات الإسرائيلية إزاء غزة تهدد تفاهمات وقف إطلاق النار غير الرسمية بين الجانبين.