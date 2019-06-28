نتنياهو: السيطرة الأمنية غرب نهر الأردن ستكون لنا دائما

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء أمس الخميس، أن السيطرة الأمنية على المنطقة الواقعة غربي نهر الأردن "ستكون لنا دائمًا".

وأشار نتنياهو إلى أنه "لن نفرط بأمننا، ولن نسلّم السيطرة في تلك المنطقة إلى جهة أجنبية". وذلك في وقت يطمح الفلسطينيون ليكون غور الأردن جزءا من دولتهم العتيدة؛ بحسب الموقع الإلكتروني "I24 NEWS".

PM Netanyahu at the Air Force Academy: We always remember that we must be prepared to defend ourselves by ourselves against any threat. This is the fundamental principle that ensures our security. pic.twitter.com/YaSP78uJrE — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) June 28, 2019

وقال نتنياهو خلال مراسم تخرج فوج جديد من طياري سلاح الجو الإسرائيلي، أقيمت في قاعدة "حتسيريم" الجوية:

هنالك من يدعي بأن عدم تسليمنا غور الأردن، معناه عدم التوصل إلى السلام، ولكني أقول، إذا سلّمنا غور الأردن، فسيشكل ذلك ضمانة لاندلاع الحرب.

وتطرق نتنياهو إلى اعتراف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، واعترافه بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، وإعادة فرض العقوبات على إيران، معتبرا إياها "عقوبات حازمة وشديدة"، ومتهما إيران بـ "الإعلان عن تصميمها على إبادتنا".

السيطرة الأمنية على المنطقة الواقعة غربي نهر الأردن ستكون لنا دائمًا. فلن نستبيح أمننا ولن نسلّم السيطرة إلى جهة أجنبية. وهنالك من يدعي بأن عدم تسليمنا غور الأردن معناه عدم التوصل إلى السلام، ولكني أقول: إذا سلّمنا غور الأردن فسيشكل ذلك ضمانة لاندلاع الحرب. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) June 27, 2019

وخلص نتنياهو إلى أنه "لا حد لتقديرنا وامتناننا. ومع ذلك، نتذكر دائمًا أنه يتعين علينا أن نكون مستعدين للدفاع عن أنفسنا بقوانا الذاتية من أي تهديد كان، فهذا يشكل مبدأ أساسيًا يضمن مستقبلنا".