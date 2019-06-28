خبير اقتصادي: يمكن لأوروبا أن تسرع في تحويل مبيعات النفط الإيرانية إلى اليورو

قال الخبير الاقتصادي مصطفى البزركان إن هناك موقفا واضحا من أوروبا لدعم إيران من خلال برنامج مالي ومقايضة تجارية لتلافي العقوبات الأمريكية.

وأشار البزركان لراديو "سبوتنيك" إلى أنه في حال تفعيل هذا النظام، "يمكن أن يؤدي إلى نتائج مهمة، ولكن قد يكون العائق هو العقوبات لأن هناك شركات تخاف من العقوبات الأمريكية والمشكلة أيضا التعامل بالدولار مع الجهاز المصرفي الإيران".

وأضاف البزركان أن أوروبا أظهرت موقفا أكثر تشددا من إيران في الفترة الأخيرة لدعوتها للجلوس حول مائدة المفاوضات من جديد.

وأوضح البزركان أن إيران حددت يوم أمس لرفع نسبة التخصيب ولو توقفت عن ذلك فربما تشجع الدول الكبرى كألمانيا وفرنسا في الإسراع بأن تكون مبيعات النفط الإيرانية مقابل اليورو أو مقايضة دون تحويلات مالية.

وأكد الخبير الاقتصادي أن أسعار النفط العالمية تتأثر بالناحية السياسية عامة وليس بموضوع إيران فقط، وخاصة بعد أن قفزت نتيجة للهجوم على الناقلات بـ 4%، وأيضا يتأثر النفط بالتوتر بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، متوقعا أن الأسواق قد تتأثر لو فشل الاجتماع ولكن بهامش ضعيف.

وتلتقي الأطراف الباقية في الاتفاق النووي في فيينا مع إيران بهدف إنقاذ الاتفاق، وصرح نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للصحفيين الإيرانيين في فيينا بأنه يتعين على بريطانيا وألمانيا وفرنسا تقديم خطط ملموسة لتخفيف العقوبات الأمريكية، محذرا من أنه "بخلاف ذلك، سنخفض بالتأكيد التزاماتنا فيما يتعلق بالاتفاق النووي". وحذرت إيران من أنها لن تقبل أي حلول "ظاهرية" فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية.